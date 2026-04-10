(Video) SDE: Carlos Rodríguez cierra filas con Francisco Javier

Por Cinthia Polanco

Santo Domingo Este.– En un encuentro estratégico celebrado en este municipio, el dirigente político Carlos Rodríguez formalizó su respaldo a las aspiraciones presidenciales de Francisco Javier García, destacando la importancia de esta demarcación para que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) logre recuperar la presidencia de la República en el año 2028.

Durante la reunión, que congregó a dirigentes y representantes de diversos sectores de Santo Domingo Este, Rodríguez fundamentó su decisión en la experiencia electoral y la capacidad de gestión demostradas por García a lo largo de su trayectoria.

Asimismo, resaltó que en el PLD existe una cantera de dirigentes con cualidades excepcionales y afirmó que mantiene una relación de respeto y trabajo en equipo con todos. En ese contexto, valoró el rol asumido por Luis Alberto Tejeda, al tiempo que destacó las capacidades de Francisco Javier García como coordinador de campaña, a quien definió como uno de los más efectivos, proyectándolo como el próximo presidente de la República Dominicana.

Se subrayó además que el liderazgo de Rodríguez ha sido clave para cohesionar las bases del partido en este importante territorio electoral, fortaleciendo la imagen de unidad interna.

De su lado, Francisco Javier García calificó a Rodríguez como un líder indiscutible en Santo Domingo Este y agradeció el respaldo recibido, asegurando que este tipo de encuentros contribuye a consolidar la unificación del partido en una demarcación determinante para los próximos comicios.

Finalmente, se destacó que estas acciones fortalecen la estructura partidaria y consolidan el camino del PLD hacia su objetivo de retornar al poder en el 2028.