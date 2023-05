Willy Adames conecta jonrones en triunfo de los Cerveceros sobre Dodgers 9 por 3. Freddy Peralta logra cuarta victoria

Por León Felipe Rodríguez

EN MILWAUKEE -El dominicano Willy Adames conectó un jonrón en apoyo a una gran labor monticular de su compatriota, el lanzador dominicano Freddy Peralta para que los Cerveceros de Milwaukee vencieran por 9-3 el lunes a Los Ágeles Dodgers.

Por los, Cerveceros, el dominicano Willy Adames de 4-1 con una anotada y tres empujadas.

El diestro dominicano Freddy Peralta volvió lanzar un partido de calidad y puso su record en la actual temporada en. (4-2). Se mantuvo en la lomita durante seis episodios, en los que solo permitió tres imparables y una carrera y se llevó a cinco bateadores por la vía del ponche para conquistar su cuarto triunfo de la campaña.

Para el diestro de 26 años, la de ayer lunes 8 de mayo, fue su tercera salida consecutiva en la que logra los estándares de calidad en las Grandes Ligas, al completar seis o más entradas de tres carreras o menos.

En este proceso de tres salidas, Peralta ha completado seis capítulos en cada una de ellas para sumar 18 entradas de cinco carreras amasando una efectividad de 2.50-También ha sumado 23 ponches a su cuenta.

EN OTROS RESULTADOS GL 8 DE MAYO

Detroit 6 Cleveland 2

Piratas 2 Rockies 0

Tampa 3 Orioles 0

Yankees 7 Oakland 2

Cardenales 3 Cubs 1

Kansas 12 White Sox 5

Angelinos 6 Astros 4

Texas 2 Marineros 1

Arizona 5 Marlins 2

Washington 5 Gigantes 1

JUEGOS HOY MARTES 9 DE MAYO

Cleveland Vs Detroit 6:10

Orioles Vs Tampa 6:35

Piratas Vs Rockies 6:35

Phillies Vs Toronto 6:40

Cincinnati Vs Mets 6:40

Yankees Vs Oakland 7:05

Bravos Vs Boston 7:20

Kansas Vs White Sox 7:40

Minnesota Vs San Diego 7:40

Cerveceros Vs Dodgers 7:40

Cubs Vs Cardenales 7:40

Angelinos Vs Astros 9:38

Marineros Vs Texas 9:40

Arizona Vs Marlins 9:40

Gigantes Vs Washington 9:45