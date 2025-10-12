Fuente Externa

SAN FRANCISCO DE MACORÍS. La Zona El Higuamo, integrada por las provincias Higüey y San Pedro de Macorís, se coronó campeona de los XI Juegos Escolares Deportivos San Francisco de Macorís 2025, organizados por el Instituto Nacional de Educación Física (INEFI), que concluyeron ayer en esta ciudad tras alcanzar 43 preseas de oro, 21 de plata y 34 de bronce, para un total de 98 medallas.

El certamen multideportivo escolar, declarado como un éxito total, organizado por el Instituto Nacional de Educación Física (INEFI), se llevó a cabo en San Francisco de Macorís, como sede principal, y subsedes en El Seibo, Nagua y La Vega.

Con el primer lugar, El Higuamo destronó a la Zona Cibao Sur, integrada por La Vega y Sánchez Ramírez, que conquistó el título de campeón en los X Juegos Escolares Deportivos Nacionales que se celebraron en Barahona en el 2023, donde terminó con un total de 86 medallas, incluidas 34 de oro, 26 de plata e igual cantidad de bronce.

En la versión de la cita multideportiva escolar Barahona 2023, El Higuamo terminó en la tercera posición al lograr 28 preseas de oro, 19 de plata y 23 de bronce, para totalizar 70 metales.

La Zona Metropolitana II conservó el segundo puesto logrado en Barahona 2023, donde consiguió un total general de 100 preseas (31 de oro, 26 de plata y 43 de bronce).

En los XI Juegos Deportivos Escolares Nacionales San Francisco de Macorís 2025, la Metropolitana II obtuvo un total de 113 preseas, incluidas 35 de oro, 33 de plata y 45 de bronce.

Cibao Sur, campeón del 2023, quedó en el tercer peldaño en San Francisco de Macorís 2025, tras ganar 18 metales dorados, 27 de plata y 33 de bronce, para un total de 78 preseas.

El Valle ascendió al cuarto peldaño, con 17 medallas de oro, 15 de plata y 14 de bronce (46 en total), tras quedar séptimo en Barahona 2023 con 13 preseas doradas, 14 de plata y 24 de bronce, para 51 medallas.

Metropolitana I, que ocupó el cuarto puesto en el 2023 con 18 oros, 22 de plata y 31 de bronce (71), finalizó en el séptimo lugar en San Francisco 2025 con 12 preseas de oro, 25 de plata y 34 de bronce (71)

El Suroeste mantuvo intacto el quinto lugar, con una cosecha de 67 medallas (16 oros, 22 platas y 29 de bronce), cinco más que las conseguidas en Barahona 2023, donde se hizo de 17 doradas, 17 de plata y 28 de bronce (62).

El sexto puesto correspondió al Nordeste, con 15 medallas de oro, 14 de plata y 20 de bronce (49). Ese mismo lugar lo ocupó en Barahona 2023, con 14 metales de oro, 16 de plata y 21 de bronce (51 en total).

Cibao Norte retuvo el octavo con 11 preseas de oro, 15 de plata y 26 de bronce (52), con un mejor resultado que Barahona 2023, donde alcanzó 50 medallas, incluidas 11 de oro, 19 de plata y 20 de bronce, mientras que el noveno peldaño lo ocupó el Noroeste, con 10 oros, cinco metales de segundo lugar y 16 de tercero (31). En el 2023 ganó tres oros, 10 preseas de plata y 22 de bronce.

Alberto Rodríguez: “Higüey, próxima sede JEDN 2027”

El Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Física (INEFI), Alberto Rodríguez Mella anunció que los XII Juegos Escolares Deportivos Nacionales serán celebrados en el 2027 en Higüey.

El funcionario deportivo señaló que, inmediatamente se pondrá en ejecución un amplio plan de organización y toda la logística para una vez más celebrar lo que denominó la fiesta deportiva escolar.

Higuey y San Pedro de Macorís conformaron la Zona El Higuamo, campeona de la edición XI de los Juegos Escolares Deportivos Nacionales, celebrada en San Francisco de Macorís.

Rodríguez entregó la bandera de los juegos a Rafael Duluc (Cholitín), senador provincial de La Altagracia, donde será la próxima cita deportiva escolar.

“Estos juegos constituyeron todo un éxito”

En el acto de clausura, Alberto Rodríguez Mella declaró que los XI Juegos Escolares Deportivos Nacionales San Francisco de Macorís 2025 constituyeron todo un éxito, al tiempo de señalar que seguirá firme, trabajando por la educación y el deporte.

Al encabezar la ceremonia de clausura de la cita multideportiva, en el Pabellón Mario Ortega “El Águila”, de San Francisco de Macor´s, junto a las principales autoridades de San Francisco, Rodríguez dijo: “Hoy culmina la más grandes celebración del deporte escolar de nuestro país: los XI Juegos Escolares Deportivos Nacionales San Francisco 2025, una verdadera fiesta del talento, el esfuerzo y la juventud dominicana”.

Rodríguez Mella afirmó que el gobierno del presidente Luis Abinader ha cumplido con el Noreste, dejando instalaciones deportivas en condiciones ejemplares: una espectacular pista de atletismo en San Francisco de Macorís, polideportivos y otras obras remozadas en La Vega, Salcedo, Villa Tapia y Castillo, y un legado que fortalecerá el deporte escolar por muchos años.

El funcionario dijo que ha sido un honor para el Instituto Nacional de Educación Física recibir a más de 4,000 estudiantes durante los 14 días duró la cita deportiva, donde compitieron, crearon nuevas amistades y vivieron experiencias que le quedarán para toda la vida.

“Nuestro agradecimiento a las autoridades locales de las provincias Duarte, La Vega, Hermanas Mirabal y María Trinidad Sánchez, que abrieron sus puertas y su corazón para recibir a miles de atletas en una región que hoy puede sentirse orgullosa del trabajo realizado”, aseguró.