Abel Martínez recibido en SDE donde promueve sus aspiraciones presidenciales por el PLD + Vídeo

Por Robert Vargas

Los estrategas de campaña contratados por el Partido Revolucionario Moderno, (PRM), fueron los mejores el año pasado. Y lo demostraron. Lograron poner contra la pared al Partido de la Liberación Dominicana con una estrategia comunicacional aplastante que desplegaron a gusto en la Plaza de la Bandera.

Su dominio en el campo de la propaganda fue tan abrumador, que lograron vencer al PLD mucho tiempo antes de presentarse a las urnas. Se rindieron y cientos de miles ni siquiera se atrevieron a levantarse de sus camas para ir a votar.

Los peledeístas asumieron el discurso de la oposición y, todavía hoy, se sienten “culpables” de todo lo que le acusan y ni siquiera se atreven a sacar la cabeza y, cuando lo intentan, lo hacen tímidamente y listos para volver a esconderlas.

Sicológicamente, el PRM los derrotó y los mantiene con el pie en el cuello. De hecho, los morados no se atreven, a salir a reivindicar lo bueno que hicieron, mientras que, a sus sucesores en el Gobierno, no se les aprieta el pecha para presentar como suyos, éxitos y realizaciones de gestiones pasadas.

Pero, no todos los peledeístas están sicológicamente dominados y derrotados por la tolda azul y blanca.

Uno de quienes se atreven a dar la cara es el alcalde Santiago, Abel Martínez, quien ayer llegó a Santo Domingo Este para reunirse con grupos de peledeístas en algunos salones.

En estos se presentó desafiante, dando la cara y defendiendo la obra de gobierno del PLD.

En Martínez la propaganda de los estrategas del PRM no logró hacer mella y, al contrario, parece que robusteció su postura partidaria.

Su primera “parada” la hizo Martínez en uno de los salones del hotel Golden House, antiguo Blue House, en la avenida coronel Rafael Fernández Domínguez, (autopista de San Isidro).

Lo recibió el diputado peledeísta Juan Carlos Echavarría, quien invitó al encuentro al ex alcalde Alfredo Martínez, al ex senador Ruben Toyota; al diputado Rafael Castillo, al ex diputado Ramón Cabrera y a varios dirigentes más.

Comenzaba así su pre campaña electoral en uno de los municipios más grandes de la República Dominicana, Santo Domingo Este, donde hay más de 700 mil votantes registrados.

Es común la versión de que en SDE se ganan y se pierden las elecciones.

Eso explica que el presidente Luis Abinader haya decidido respaldar masivamente la gestión en la alcaldía de Manuel Jiménez, quien ve hundirse su popularidad.

Abinader sabe que, si pierden la plaza de SDE por culpa de Jiménez, en el año 2024 se les hará más difícil retener en el poder del Estado.

Quizás Abel Martínez no llegó a Santo Domingo Este con esa perspectiva, pero sí debe conocer que los 700 mil votos de este municipio no son, para nada, despreciables.

Ahora bien, lo que sí quedó claro es que Martínez está dispuesto a acabar con la inercia que atrapa a los peledeístas y, por ese motivo, ayer dio un discurso encendido y apegado a su criterio de enfocar a los haitianos como “invasores” a los cuales hay que erradicar del territorio dominicano.

Abel Martínez también se refirió al costo de la canasta familiar y a los precios de los combustibles, que siguen hacia arriba de forma imparable.

También atacó la creciente inseguridad ciudadana y la masiva pérdida de empleos, sin dejar de criticar al gobierno porque este ha eliminado una parte de los subsidios sociales y las becas que otorgaban a estudiantes de escasos recursos para ir al extranjero a estudiar.

Abel Martínez les dio esperanza a los peledeístas que le escuchaban y que quieren salir de la inercia.

Es seguro que su visita de ayer a SDE no será la última. Y vaya que los peledeístas, arrinconados y temerosos, parece que necesitan que les digan que ellos no son como dice la propaganda de sus adversarios, la misma que los mantiene aplastados e inmovilizados.

Por lo pronto, en SDE arrancó con un grupo, liderado por Juan Carlos Echavarría, que está dispuesto a respaldarlo en sus aspiraciones presidenciales.

