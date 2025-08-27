Abelardo Rutinel destaca avances legislativos en deportes, seguridad vial, educación y tránsito en Santo Domingo Este

Por Carmen Estevez

Santo Domingo, R.D. El diputado por la circunscripción número uno de Santo Domingo Este del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Abelardo Rutinel, participó en el programa “Qué Tenemos Radio”, donde compartió los principales temas de agenda legislativa, así como los retos y avances que impactan directamente a su demarcación y al país.

Durante la entrevista, Rutinel informó que el Congreso Nacional ha iniciado la segunda legislatura ordinaria del año, trabajando en proyectos fundamentales como la Ley Orgánica de Deportes, normativa que busca modernizar la regulación deportiva en el país, garantizando mayor protección a niños y jóvenes que incursionan en disciplinas como el béisbol y el fútbol.

“El deporte es un eje transversal para el desarrollo integral de la juventud. Con esta ley buscamos establecer mayores controles y garantías para que los niños practiquen de manera segura y con respaldo legal”, señaló el legislador.

Otro punto central de su intervención fue la seguridad vial. Rutinel recordó que el presidente de la República emitió el Decreto 656-24, que prioriza la implementación del Plan Nacional de Seguridad Vial 2025-2030.

El diputado enfatizó que la educación vial debe ser incorporada al currículo escolar desde el nivel inicial hasta la educación superior, como medida preventiva frente a los altos índices de accidentes de tránsito que ubican a República Dominicana entre los países con mayor mortalidad vial en el mundo.

“Un conductor que se lleva un semáforo en rojo pone en riesgo vidas inocentes. La educación vial debe ser una materia obligatoria para crear conciencia desde la niñez y reducir estas tragedias”, afirmó.

En cuanto al tránsito en Santo Domingo Este, Rutinel reconoció que la demarcación recibe diariamente un alto flujo vehicular proveniente de distintas provincias del Este, lo que exige soluciones integrales de movilidad. En ese sentido, informó que desde el Congreso se estudian propuestas para fortalecer el sistema de transporte masivo, en coordinación con proyectos como el metro y el monorriel.

El diputado también valoró el inicio del nuevo año escolar 2025-2026, destacando los esfuerzos del Gobierno para habilitar aulas y apoyar a las familias con la entrega del Bono Escolar de 1,000 pesos por estudiante inscrito en escuelas públicas.

“El presidente Luis Abinader ha apostado a invertir en la gente. En educación, salud y asistencia social se sienten los pasos firmes de este Gobierno en beneficio de la población”, puntualizó.

Finalmente, Rutinel abordó el panorama político interno del PRM, asegurando que la unidad partidaria está garantizada y que el liderazgo del presidente Luis Abinader fortalece tanto al Gobierno como al partido. Además, reiteró su confianza en que el proceso de escogencia de candidaturas para el 2028 se desarrollará de manera democrática y ordenada.

Con esta intervención, Abelardo Rutinel reafirmó su compromiso de seguir legislando en favor de su municipio y de la República Dominicana, priorizando temas esenciales como educación, tránsito, seguridad vial y desarrollo deportivo.