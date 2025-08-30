Alcalde Máximo Soriano entrega nuevo camión al Cuerpo de Bomberos de La Caleta

Por Logan Jiménez

La Caleta, Santo Domingo .– El alcalde Máximo Soriano encabezó la entrega oficial de un nuevo camión al Cuerpo de Bomberos de La Caleta, una acción estratégica para fortalecer los servicios de emergencia en la comunidad y garantizar una respuesta rápida y eficiente ante cualquier situación crítica.

La adquisición del vehículo fue aprobada por unanimidad del Concejo de Regidores, mediante resolución oficial, en reconocimiento a la urgencia de contar con una unidad que reemplazará la anterior, la cual se encontraba fuera de servicio y no podía atender de manera adecuada las llamadas de emergencia del 911. El camión fue adquirido a través de un préstamo de 2,500,000 pesos con la cooperativa Conmogote, con un plazo de dos años y un pago mensual aproximado de 137,000 pesos, que será cubierto 50% por la Junta Municipal y 50% por el Cuerpo de Bomberos de La Caleta.

Durante el acto, el alcalde Soriano expresó su compromiso con la seguridad ciudadana y la eficiencia de los servicios municipales:

«Este camión no es solo un vehículo, es un instrumento de vida. Garantiza que nuestro Cuerpo de Bomberos pueda responder con rapidez y eficacia, salvando vidas y protegiendo bienes. Sabemos que la seguridad no espera, por eso actuamos de manera inmediata para cubrir esta necesidad crítica. Seguiremos trabajando de manera responsable, asegurando que todos los servicios municipales estén al servicio de nuestra gente y que cada peso invertido se traduzca en bienestar para nuestra comunidad.»

El ejecutivo municipal destacó además que los recursos económicos de su gestión se han manejado con criterio y transparencia, enfatizando que la administración rinde cada peso invertido gracias a la experiencia, capacidad y, sobre todo, el deseo de servir a las personas de nuestra ciudad:

«Nuestra prioridad es que los ciudadanos perciban resultados reales. Cada decisión económica se toma pensando en la eficiencia y el bienestar de quienes vivimos y trabajamos en La Caleta. Tenemos la experiencia, la capacidad y, sobre todo, el deseo de servir a nuestra gente de manera responsable y transparente. Este camión es un ejemplo claro de cómo administramos los recursos públicos con criterio y planificación, priorizando siempre la seguridad de nuestra comunidad.»

El alcalde también destacó que esta adquisición permitirá incrementar la capacidad de respuesta ante incendios, accidentes de tránsito, emergencias médicas y situaciones de riesgo en zonas residenciales e industriales. Asimismo, señaló que la unidad fortalecerá la coordinación con el 911 y otras entidades de seguridad y protección civil, asegurando una atención más rápida y efectiva para los habitantes de Santo Domingo Este.

Testimonios de asistentes y beneficiarios

El coronel intendente del Cuerpo de Bomberos, Chávez Villar, aseguró:

«Estamos muy agradecidos con el alcalde y el Concejo de Regidores por esta gestión. Contar con un camión moderno nos permitirá llegar más rápido a cualquier emergencia, salvar más vidas y brindar un mejor servicio a la comunidad.»

El administrador del cuerpo de bomberos, Saúl Hidalgo, agregó:

«Esta unidad nos da la capacidad de atender más incidentes simultáneamente y mantener la seguridad de los ciudadanos en condiciones óptimas. Es un paso importante hacia la modernización del servicio, y permitirá reducir los tiempos de respuesta significativamente.»

Por su parte, los vecinos y líderes comunitarios presentes en la actividad destacaron la rapidez y efectividad de la acción municipal. Una vecina comentó:

«Antes, cuando ocurría un incendio o accidente, tardaban demasiado en llegar. Con este camión, sentimos que estamos más seguros y que nuestras familias pueden confiar en el Cuerpo de Bomberos. Es un alivio ver que la Junta Municipal actúa rápido y piensa en nosotros.»

Otro residente añadió:

«Este tipo de inversiones demuestra que el alcalde y el Concejo de Regidores se preocupan por nuestra seguridad y el bienestar de todos. Es evidente que los recursos se manejan con transparencia y eficacia.»

Asistentes a la actividad

La entrega contó con la presencia de la diputada María Suárez, los regidores Leandro Polanco, Germán Peguero, Dennis Bautista y el Lic. Yhonny Ferreras (Blanco), así como el coronel intendente Chávez Villar y el administrador Saúl Hidalgo, quienes acompañaron al alcalde en la supervisión y celebración de la entrega del vehículo.

Con esta acción, la Junta Municipal de La Caleta reafirma su compromiso con la seguridad, la protección ciudadana y la eficiencia en la prestación de servicios públicos, asegurando que el Cuerpo de Bomberos cuente con los recursos necesarios para responder a cualquier emergencia y reforzando la confianza de los habitantes en la gestión municipal.

La Caleta, ubicada al este de la provincia Santo Domingo, es un municipio habitado por aproximadamente por una población de más de 85,000 personas, caracterizado por su crecimiento residencial y comercial, así como por la proximidad a zonas industriales y de alto tránsito vehicular. Esta dinámica poblacional ha incrementado la demanda de servicios de emergencia, lo que hace imprescindible contar con equipos modernos y operativos.