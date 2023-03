Amado Díaz: Conozco las dolencias de mi provincia, buscaré soluciones a ellas

Amado Díaz, diputado por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), anunció que buscará solucionar las dolencias de afectan a la provincia Santo Domingo, de llegar a la senaduría por esta demarcación.

El pronunciamiento de Amado Díaz, fue durante un multitudinario acto, donde anunció oficialmente sus aspiraciones por la candidatura a senador por el PRM, en la provincia Santo Domingo, para el periodo 2024-2028.

Al acto, realizado el pasado domingo cinco de marzo, en el Club Calero, en el sector Villa Duarte, en Santo Domingo Este, se dieron cita la mayoría de los dirigentes del PRM y legisladores oficialistas en la provincia.

“Conozco cada una de dolencias de mi provincia, y me convertiré en un gestor para las soluciones de ellas, porque soy de aquí, vivo aquí, no me mudaré de aquí, porque lo poco que tengo lo he construido aquí”, indicó Amado Díaz.

El legislador, conocido en la Cámara de Diputados por importantes iniciativas parlamentarias, como el no cobro de reinscripciones en los colegios privados y universidades, dijo que se hace urgente estar presente y cara a cara con los ciudadanos, en su quehacer cotidiano.

“Estamos cansados que no llamen el “municipio dormitorio”, porque tenemos que cruzar todos los días en la mañana al Distrito Nacional y en la tarde regresar a nuestro municipio, hay que llevar los servicios públicos a los ciudadanos”, enfatizó.

Amado Díaz dijo que conoce cada una de dolencias de la provincia, y que se convertirá en un gestor para las soluciones de ellas.

“Porque soy de aquí, vivo aquí, no me mudaré de aquí, porque lo poco que tengo lo he construido aquí, junto con ustedes”, señaló el legislador.

Amado Díaz, quien llegó a la Congreso Nacional, luego de ser regidor en el ASDE en el período 2010-2016, es conocido por innumerables acciones sociales en favor de los munícipes, el deporte y otras iniciativas comunitarias.

Entre sus iniciativas parlamentarias, están el no cobro de reinscripciones en los colegios privados y universidades, el proyecto de Ley que facilitaría las contrataciones de trabajadores mayores de 45 años y la iniciativa que subiría a 15 años de prisión las penas máximas a menores de edad en conflictos con la ley.

“Paren el pecho y caminen erguidos, porque vamos bien y debemos sentirnos orgulloso de Luis Abinader, que es el mejor presidente que ha tenido la República Dominicana”, dijo Amado Díaz, al concluir su discurso.