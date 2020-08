Amado Diaz reacciona y advierte que: “a los presidentes no se les pone camisa de fuerza”

COVID-19 República Dominicana Confirmados: 83,134 Fallecidos: 1,393 Recuperados: 47,946 Activos: 33,795

Por Robert Vargas

El diputado perremeísta Amado Díaz ha reaccionado hoy al desafío que la ha hecho al presidente electo Luis Abinader, su compañero de organización Robert Bueno.

Este último ha tachado de “traidor” a Abinader al proponerse designar en la Administración de los Comedores Económicos del Estado a una persona que no está relacionada con el municipio Santo Domingo Este.

Bueno ha anunciado que el próximo lunes estará junto a la “base” del PRM en los Comedores Económicos para impedir la entrada de quien deberá ser designado en el cargo por Abinader.

Al respecto, Amado Díaz ha advertido que:

-“Algunos compañeros lucen desesperados por su propia culpa, se generaron expectativas salidas de su propia mente y no por que existiera promesa del Presidente electo. A los presidentes no se le pone camisa de fuerza, no se les hace chantaje barato alegando cosas propia de su única imaginación”.

En un lance hacia delante, Díaz se preguntó que : “¿Desde cuando el Plan Social fue dirigido por algún dirigente de Sto Dgo Este? nunca, y los Comedores Económicos en una sola ocasión”

Desde el punto de vista del diputado ” el presidente Abinader proyecta un perfil de funcionario en el que algunos pretenciosos no encajan, su conducta moral mutilada por actuaciones desacertadas durante su vida lo descalifican”.

Díaz no identifican a esos presuntos “pretenciosos” de “moral mutilada”.

A continuación, el diputado sugiere que Robert Bueno ha actuado bajo las orientaciones de alguna persona que adopta posturas “ruin y cobarde”, pero aún así tampoco identifica a quien habría impulsado a Bueno a lanzarse contra Abinader.

-“Venderle falsas esperanzas a los compañeros es un acto ruin y cobarde; poner a un señor apellido Bueno del cual la dirigencia del partido no escuchaba su nombre desde la gestión de Domingo Bautista es otro error que evidencia otro desacierto”.