APORDOM alcanza un 91% en índice de satisfacción ciudadana en sus servicios

Santo Domingo, R.D. – La Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM) informó los resultados de la más reciente encuesta de satisfacción ciudadana aplicada en el período abril-agosto 2025, alcanzando un índice promedio de satisfacción del 91%, lo que refleja la confianza de los usuarios en la gestión de los servicios portuarios.

Excelencia en los servicios

Los resultados destacan dos servicios que alcanzaron niveles de excelencia:

*Renovación de Licencia de Remolcadores (VUCE-RD) con un 100%, siendo el servicio mejor valorado en todas las dimensiones.

*Licencia de Agentes Consignatarios de Buques (VUCE-RD) con un 98%, sobresaliendo por su profesionalidad y confiabilidad.

Otros servicios también obtuvieron calificaciones sobresalientes, como la Renovación de Licencia Ship Chandler, con un 98%; la Autorización de Permiso a los Puertos, 92%; y el Descuento en Parqueo de Vehículos Importados con un 93%, entre otros.

Confianza y compromiso institucional

Estos resultados evidencian una tendencia positiva sostenida en las mediciones históricas, consolidando el compromiso de APORDOM con la modernización, la transparencia y la eficiencia en la prestación de sus servicios.

El Director Ejecutivo de la institución, Jean Luis Rodríguez, destacó la importancia de este logro como un reconocimiento al esfuerzo de todo el equipo: “Un 91% de satisfacción ciudadana es un mensaje claro: la gente confía en la gestión portuaria. Este resultado nos motiva a seguir elevando los estándares de calidad, siempre enfocados en brindar servicios ágiles, transparentes y cercanos al ciudadano”, afirmó.

Con estos avances, APORDOM se reafirma como una institución alineada con las mejores prácticas internacionales y con el compromiso de seguir fortaleciendo la posición de la República Dominicana como referente regional en gestión portuaria.