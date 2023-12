Army y sus colegas. La escogencia de jueces constitucionales.

Por: Valentín Medrano Peña.

LOS ESCOGIDOS:

Recientemente fueron electos cinco nuevos miembros integrantes del Tribunal Constitucional dominicano por parte del Consejo Nacional de la Magistratura. Estos llenarán las vacantes de cinco miembros fundadores del Tribunal y los únicos electos para ejercer por más de una década.

Entre los electos está la, hasta su exaltación al TC el próximo 28 de Diciembre, Procuradora General Adjunta de la Procuradora Army Esperanza Ferreiras Reyes, quien junto a los exaltados a tan alta distinción han sido objeto de críticas y defensas: “Los cinco de Abinader” se ha dicho de forma acusatoria, y debo decir que sin ningún sustento.

Conozco muy bien a tres de los cinco escogidos, y tengo excelentes referencias profesionales de los restantes.

Amén de que la selección, se pretende, padece de algunas debilidades, que tienden a sentar en las mentes libres y pensantes, las no alineadas, el que la justicia constitucional carece de uno de los elementos fundamentales para la administración de justicia, la independencia, que en su ausencia mata a la objetividad, a causa de que para la escogencia de los jueces supremos constitucionales, hace falta más que capacidad para ser escogidos. En este asunto, como en casi todo en la vida, incluso en la muerte, quien no tiene padrino muere hereje.

De forma tal, que siendo el Tribunal Constitucional uno político, para los asuntos políticos que consagra la misma Constitución política y para el protectorado de los Derechos Humanos y fundamentales, es menester entender que la selección cumple con un propósito político normado por intereses políticos, con políticos como seleccionadores, por ello sería no solo insensato, sino insano pretender que no haya incidencia política, que el poder no pretenda servirse con cucharas anchas. Pasó antes y ahora y pasa después, y no hay nada pecaminoso en ello, siempre que amén de padrinazgo político los elegidos tengan cerebros bien amueblados y sean consagrados juristas, porque no es cierto que existan los absolutos independientes, todos tenemos amigos políticos, a veces en todos los partidos y muchos medran y sueñan con ser los escogidos, sin el Licey.

LAS JUSTIFICANTES:

Y siempre, en cada elección, en cada selección de jueces por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) escogen a un comodín. Consensuados y repartidos los puestos entre compromisos de los detentadores del poder con aquellos con vocación de poder, existe este elemento certificante, el justificador del todo y mitigador de la sensación de daño que causa el aparente reparto, la excepción que guarda las formas y vende la idea de priorización en la calidad.

Fue por ello que doña Miriam Germán Brito y Katia Miguelina fueron elevadas a las altas cortes justificando y aminorando las críticas por muchos de los co-electos, y en la última escogencia previa a la actual , el caso del juez Vásquez Goico, electro a unanimidad y el de la excelente jueza Alba Bears Marcos.

Quiérase o no, la elección de jueces se ha hecho con el ganancial de que se ha escogido a verdaderos juristas, y las sentencias y el histórico decisional construido desde el 2010 a la fecha es admirable, respetable y jurídicamente sostenible, y los yerros, propios de toda actividad humana, mínimos.

En esta selección, con acusaciones alejadas de los espejos y con precarias memorias, se habla de lo que es obligado, pues no es justo anatemizar a la clase política, de incidencia política para blindar o adoquinar. Nada verdaderamente pecaminoso.

SUS FORTALEZAS:

¿Los elegidos?, un juez supremo con destacado ejercicio judicial y varios interesantes precedentes fijados en sede suprema, Napoleón Estévez Lavandier, un abogado inteligente, capaz, de prestante ejercicio jurídico, poseedor de buen tino, responsabilidad y el carácter necesario. Ell que haya presuntamente sido un compañerito en el pasado no influyó sus decisiones supremas ni obnubiló sus criterios, razón por la cual se deshecha el pedimento (uff, me figuré juez).

Fidias Aristy, un destacado abogado, con experiencia administrativa, de grandes aportes al acervo jurídico, miembro de una familia de políticos y profesionales destacados, se le tiene como un referente y consultor para los asuntos más intrincados del derecho, probablemente su elección guarde relación con el hecho de que en el pasado fue políticamente relacionado con los Abinader, pero ello hablaría bien de los Abinader por ser bien agradecidos y en nada descanta los méritos propios del jurista.

Amaury Reyes Torres, el yerno de la Mag. Miriam Germán, quizá no hubiera sido electo si no por esta condición, pero ello no invalida su formación y dedicación, las condiciones de ratón de biblioteca, de abogado consagrado y de productor de buenas sentencias como letrado, lo que le califica para ser un buen juez constitucional.

La cuota de Participación Ciudadana y de la UASD, la Dra. Sonia Díaz Inoa, es a la que menos conozco, me han dicho de ella que es una buena abogada con experiencia e iniciativas jurídicas atendibles unido a una gran capacidad administrativa y audacia en el manejo de personal, razones que crean expectativas de buena administración de justicia constitucional.

ARMY ESPERANZA FERREIRA:

Y por último, el comodín de la elección, Army Ferreira Reyes, una abogada, esposa y madre excepcional, con una formación jurídica regia y un culto a la preparación, la disciplina y el método. Formada en derecho constitucional, penal y procesal penal, y con más de 25 años en el ejercicio de Ministerio Público a cuya carrera accesó por concurso de oposición hace unos dieciocho años.

Se dice erróneamente de ella que es una asistente de doña Miriam, a quien precedió por al menos 15 años en la carrera de Ministerio Público, así como que era apadrinada del ex procurador Francisco Dominguez Brito quien fue nombrado como tal dos años después de la entrada de Ferreira a la carrera de fiscal, ¡Cuanta creatividad!

Army Esperanza Ferreira fue secretaria en la fiscalía de Santo Domingo Este a poco de graduarse como abogada, cursó estudios de formación especial en Derechos Humanos en la época y al salir de dichas obligaciones ejerció con éxito la carrera de abogada, pero su roce con los fiscales en sus inicios profesionales le sembraron la vocación por la persecución penal y la preservación de los derechos de víctimas e imputados, llegando a ocupar puestos de principalias en las fiscalías especializadas de persecución de delitos de propiedad intelectual, armas, falsificación, alta tecnología entre muchos otros.

En la reciente actualidad, y sin militancia política, sin ser pariente de algún político o ser ponderada por alguno, fue designada por el actual mandatario dominicano como Procuradora Adjunta de la Procuradora General de la República a causa de su brillante carrera y mejor formación, y allí introdujo avances significativos en el tema de la propiedad intelectual que le granjearon reconocimientos y encomios nacionales e internacionales.

Army Esperanza Ferreira Reyes es la justificación y la guarda de las apariencias en la elección de jueces constitucionales, pero para ella y los demás lo que habrá de contar la historia de aciertos de sus elecciones lo serán sus sentencias y la calidad de estas.

Todo bello hasta aquí, la dignidad de las decisiones dependerá de la entereza de los elegidos y sus pares.

VIOLACIÓN CONSTITUCIONAL:

No obstante hay falencias y violaciones constitucionales en la forma de elección no de los miembros sino de quien haya de presidir, partiendo del banco de elegibles para tan alta distinción. Y es que, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) escoge de entre los escogidos al presidente del órgano constitucional, olvidando que no sólo deben ser bailoteados los, en este caso, cinco jueces electos, pues hay ocho jueces más a considerar y con derecho a presidir, razón por la cual, en nuestro criterio dicha elección violenta el derecho a ser elegible (Art. 22 de la CRD) y el derecho a la igualdad del resto de los componentes del tribunal incluidos los cuatro electos no seleccionados como presidentes, quienes estarán condenados a solo ser miembros sin derecho a poder ser presidentes bajo ninguna circunstancia.