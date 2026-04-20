Baja en 2026 cantidad de documentos falsos recibidos por DGM

Fuente externa

Santo Domingo. – La Dirección General de Migración (DGM) informó que durante el primer trimestre de 2026 se registró una reducción en los casos de falsificación de documentos, en comparación con el 2025.

El director general de Migración, Vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, indicó que en el 2025 se detectaron 2,500 casos, mientras que en el trimestre enero-marzo de 2026 se han identificado 175, y además no se registran casos judicializados por suplantación de identidad en lo que va de año.

La institución señaló que las cédulas de identidad y los permisos de trabajo temporales son los documentos más falsificados, seguidos del pasaporte físico, principalmente de nacionalidad haitiana. En menor proporción, se han detectado documentos de países como Colombia, Brasil y Guatemala, y visas digitales.

En cuanto al perfil de las víctimas de falsificación, el 60% corresponde a dominicanos residentes en el exterior, el 30 % a personas fallecidas y el 10 % a ciudadanos con pérdida o extravío de documentos.

Lee Ballester indicó que los principales casos de uso de identidades dominicanas falsas se concentran en Haití (65 %), seguido de China (15 %) y otros países (20 %). El titular de la DGM destacó que la institución mantiene mecanismos de cooperación e intercambio de información en tiempo real con agencias nacionales e internacionales, como parte de las acciones para la verificación de identidades y el combate al crimen organizado transnacional.

Asimismo, reiteró que no existen casos bajo investigación relacionados con evidencias de participación de personal activo de la institución en este tipo de hechos.