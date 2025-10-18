Cámara de Cuentas aprueba cuatro nuevas auditorías en cumplimiento de la transparencia y la fiscalización

Fuente externa

Santo Domingo, República Dominicana. – La Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD), en su vigésima sesión ordinaria celebrada el pasado 10 de octubre, aprobó de manera unánime cuatro nuevos informes de fiscalización y control, reafirmando una vez más su estricto apego a la Constitución y a la Ley núm. 18-24.

Las auditorías corresponden al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (ISSPOL), al Ayuntamiento Municipal de La Romana, a la Dirección General de Embellecimiento de las Carreteras y Avenidas de Circunvalación del País (DIGECAC) y a la Junta de Distrito Municipal de Jaibón, Pueblo Nuevo.

El primero de los informes examinó las informaciones contenidas en los estados financieros del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (ISSPOL), correspondientes al período comprendido entre el 1.º de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2016.

El segundo ejercicio de control presenta los resultados de la auditoría a las informaciones financieras incluidas en los estados de ejecución presupuestaria del Ayuntamiento Municipal de La Romana, correspondiente al período del 1.º de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2016.

El tercero recoge los hallazgos de la auditoría realizada a las informaciones financieras y a la ejecución presupuestaria de la Dirección General de Embellecimiento de las Carreteras y Avenidas de Circunvalación del País (DIGECAC), correspondiente al período del 1.º de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2021.

Mientras que el cuarto informe versa sobre la auditoría a las informaciones financieras y presupuestarias de la Junta de Distrito Municipal de Jaibón, Pueblo Nuevo, municipio de Mao, provincia Valverde, por el período comprendido entre el 1.º de enero y el 31 de diciembre de 2015.

Estos cuatro informes fueron elaborados conforme a lo dispuesto en la Constitución de la República y en la Ley núm. 18-24, que regula la Cámara de Cuentas, y cuentan con sus respectivos informes legales y cartas a la gerencia.

Este nuevo conjunto de auditorías reafirma el compromiso del Pleno con el fortalecimiento institucional, la transparencia y la administración responsable de los recursos públicos, así como con el estricto cumplimiento de la Constitución y la rendición de cuentas ante la ciudadanía.

Con estas nuevas aprobaciones, la Cámara de Cuentas se aproxima a los 50 informes de auditoría en menos de seis meses de gestión del actual Pleno, presidido por la doctora Emma Polanco Melo.

Los informes íntegros están disponibles en el portal institucional www.camaradecuentas.gob.do y en las redes sociales oficiales de la entidad, a través de los siguientes enlaces:

1. Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (ISSPOL): https://bit.ly/4qi0MJ3

2. Ayuntamiento Municipal de La Romana: https://bit.ly/4qi0HVL

3. Dirección General de Embellecimiento de las Carreteras y Avenidas de Circunvalación del País (DIGECAC): https://bit.ly/473XgsQ

4. Junta de Distrito Municipal de Jaibón, Pueblo Nuevo: https://bit.ly/47fJung