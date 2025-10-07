Cámara de Diputados selecciona diputados que estudiarán el presupuesto del 2026

Fuente externa

SANTO DOMINGO.- La Cámara de Diputados seleccionó este martes al grupo de diputados que junto a los senadores conformarán la Comisión Bicameral para el estudio del proyecto de ley del Presupuesto General de Estado para el 2026.

Los comisionados son: Fiordaliza Estévez, José David Báez, Miguel Espinal, Onabel Aristy, Seliné Méndez, Mayobanex Martínez, Danilo Díaz, Ramón Raposo, María Rodríguez, Brenda Ogando, Braulio de Jesús Espinal, Ángela Pérez Díaz, Carmen Ligia Barceló, Ramón Bueno, Dellys Féliz y Francisco Javier Paulino, quien presidirá dicha Comisión por la Cámara de Diputados.

En los trabajos legislativos de este martes los diputados aprobaron un proyecto de resolución mediante el cual reconoce al señor José Antonio Martínez Rojas, por su fecunda carrera y grandes aportes al sector agroempresarial.

La resolución, sometida por el diputado de Puerto Plata, Juan Medina, expresa que el doctor José Antonio Martínez Rojas desde el año 1989 es el representante oficial del Gobierno dominicano ante los organismos internacionales en materia relacionada con el cacao; creador y primer exportador de cacao tipo Hispaniola; y ganador, en 2011 y 2019, del premio a la Excelencia del Cacao, salón del Chocolate, en París.

Asimismo, refrendaron un grupo de proyectos de resoluciones, mediante las cuales solicitan la construcción y remozamiento de acueductos múltiples, instalaciones deportivas, destacamentos policiales, así como la instalación de sucursales del Banreservas, unidades de atención primaria de salud y oficinas de pasaportes, en varias provincias del país.

Los diputados rindieron un minuto de silencio a la memoria de Rafael Rondón Taveras, comunicador de la provincia El Seibo.

Al finalizar los trabajos legislativos, los diputados quedaron convocados a sesionar para el próximo martes 14 del mes en curso.