Círculos Viciosos Social

Por Ramón Ant. Ocumarez P.

No con mucho ánimo de escribir lo que quiero por lo repetitivo, lo recurrente en el diario vivir; materia prima de los medios de comunicación y redes sociales, sin que haya no tan solo soluciones sino empeoramiento en cada caso.

Accidentes, incidentes, robos, estafas, violaciones, reclamos sociales y personales; feminicidios, inseguridad social, “teteos” a sobre horas que generan intranquilidad; en fin, todas calamidades y desde la óptica institucional dicen prestar atención para ser solucionadas, cuyos resultados no se ven. El fingido proceder es reiterativo; parece es parte del entretenimiento del diario vivir como si fuese la dinámica laboral.

Drogas, Causas O Consecuencias? La lectura de los periódicos se inicia por la página final, pues las primicias, excepto deportivas, dejan de serlo; ya nada nos llama la atención.

Propuestas y temas municipales que se enmohecen en las agendas de directores departamentales y concejos municipales respectivamente; denuncias de ilícitos que ahí quedan

Delincuencia ubicable y sabida pero autoridades indiferentes.

Tiendas de ventas de sustancias prohibidas conocidas por todos y nada pasa

Ministerios y Direcciones estatales; en algunos casos madriguera de mafias; empleados que prestan más atención al celular que al contribuyente, y cuyo sistema de comunicación telefónico es más inútil que cenicero en timón de motocicleta.

Invasores de propiedades privadas y públicas, carentes de títulos, cuyos derechos no son exigido por las autoridades, ni cuestionado por la prensa antes de darle aquiescencia a la novedad noticiosa, igualando con esto el invasor y el propietario.

Temor al transitar, a pie o en vehículos en nuestras calles; es necesario salir armado de la bendición de Dios, pues el malhechor tiene derecho a delinquir con la simple excusa de ser un padre de familia y por tanto tiene que “buscársela”, y en lo que se investiga el caso, la indefensa victima tiene que cargar con todas las vicisitudes restantes… Y Dios nos libre tener un choque o accidentecon un motorista; solo llevamos la de perder

Nuestra sociedad parece una rueda que gira sobre sí misma, sin avanzar, que solo se le extraer como beneficio el calor y la energía que genera la fricción en ese rotar; nos conformamos con este resultado recurrente, cayendo en un estado vegetativo social, con muy poco o ningún avance.

Parece que la repetición y mantenimiento de males es el modo de vida, no su eliminación.

No quisiéramos caer en la teoría de un amigo, quien dice: “Lo que hay es que luchar por morirse pronto para salir de esta vaina.”