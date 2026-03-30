Círculos Viciosos Social

Por Ramón Ant. Ocumarez P.
o con mucho ánimo de escribir lo que quiero por lo repetitivo, lo recurrente en el diario vivir; materia prima de los medios de comunicación y redes sociales, sin que haya no tan solo soluciones sino empeoramiento en cada caso.
Accidentes, incidentes, robos, estafas, violaciones, reclamos sociales y personales; feminicidios, inseguridad social, “teteos” a sobre horas que generan intranquilidad; en fin, todas calamidades y desde la óptica institucional dicen prestar atención para ser solucionadas, cuyos resultados no se ven. El fingido proceder es reiterativo; parece es parte del entretenimiento del diario vivir como si fuese la dinámica laboral.
La lectura de los periódicos se inicia por la página final, pues las primicias, excepto deportivas, dejan de serlo; ya nada nos llama la atención.
Propuestas y temas municipales que se enmohecen en las agendas de directores departamentales y concejos municipales respectivamente; denuncias de ilícitos que ahí quedan
Delincuencia ubicable y sabida pero autoridades indiferentes.
Tiendas de ventas de sustancias prohibidas conocidas por todos y nada pasa
Ministerios y Direcciones estatales; en algunos casos madriguera de mafias; empleados que prestan más atención al celular que al contribuyente, y cuyo sistema de comunicación telefónico es más inútil que cenicero en timón de motocicleta.
Invasores de propiedades privadas y públicas, carentes de títulos, cuyos derechos no son exigido por las autoridades, ni cuestionado por la prensa antes de darle aquiescencia a la novedad noticiosa, igualando con esto el invasor y el propietario.
Temor al transitar, a pie o en vehículos en nuestras calles; es necesario salir armado de la bendición de Dios, pues el malhechor tiene derecho a delinquir con la simple excusa de ser un padre de familia y por tanto tiene que “buscársela”, y en lo que se investiga el caso, la indefensa victima tiene que cargar con todas las vicisitudes restantes… Y Dios nos libre tener un choque o accidentecon un motorista; solo llevamos la de perder
Nuestra sociedad parece una rueda que gira sobre sí misma, sin avanzar, que solo se le extraer como beneficio el calor y la energía que genera la fricción en ese rotar; nos conformamos con este resultado recurrente, cayendo en un estado vegetativo social, con muy poco o ningún avance.
Parece que la repetición y mantenimiento de males es el modo de vida, no su eliminación.
No quisiéramos caer en la teoría de un amigo, quien dice: “Lo que hay es que luchar por morirse pronto para salir de esta vaina.”