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SANTO DOMINGO. El Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE) hizo un llamado a la ciudadanía y a los sectores económicos nacionales a “apretarse los bolsillos” como una medida de responsabilidad ante el impacto de la crisis global.

Su presidente, el pastor Feliciano Lacen Custodio, advirtió que la clase media será la más afectada, debido a que no recibe los beneficios económicos directos del gobierno e históricamente es la que más perjudicada ante las consecuencias económicas en tiempos de crisis.

La entidad advirtió, además, que el país no puede permitirse que las crisis internacionales se conviertan en excusas para distorsiones internas que profundizan la desigualdad. Señaló que la respuesta debe ir más allá de medidas paliativas, exigiendo mayor transparencia, supervisión efectiva y un compromiso real de todos los actores económicos para evitar abusos.

En otro aspecto, Feliciano Lacen Custodio señaló que, aunque el presidente ha anunciado la supervisión de los precios de alimentos e insumos agropecuarios, así como la reactivación del subsidio a los fertilizantes, resulta indispensable aplicar medidas más firmes y correctivas contra aquellos sectores productivos, comerciantes y vendedores que aprovechan las crisis para imponer aumentos arbitrarios y desproporcionados en perjuicio de la población. Observó también que la libre competencia está provocando que los precios no tengan el control debido.

Aunque el líder evangélico calificó como positivas las medidas implementadas por el Gobierno, destacando especialmente los subsidios dirigidos a los sectores más vulnerables, subrayó la necesidad de fortalecer los programas sociales y de reasignar recursos desde áreas menos prioritarias para responder con mayor eficacia a la coyuntura actual. Sugirió también, eliminar las trabas para facilitar la instalación de energía renovable, y contemplar la alternabilidad para los empleados públicos en las instituciones donde se pueda hacer para liberar más el tránsito y se consuma menos combustible.

En ese sentido, CODUE ratificó su compromiso de acompañar al pueblo dominicano en este contexto desafiante, al tiempo que exhortó a la unidad, la prudencia y la solidaridad como claves para superar la actual situación económica.