Congreso Nacional y embajadora de Estados Unidos abordan agenda legislativa y cooperación bilateral

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Santo Domingo. – Los presidentes del Senado, Ricardo de los Santos, y de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, recibieron este martes la visita de laembajadora de Estados Unidos, Leah Francis Campos, en un encuentro en el que socializaron sobre temas prioritarios de la agenda legislativa y aspectos clave de la cooperación bilateral entre ambas naciones.

Durante la reunión, el presidente de la Cámara Alta, Ricardo de los Santos, destacó los avances logrados en materia de justicia, incluyendo la aprobación de importantes códigos, como son el Código Penal de República Dominicana, el Código Procesal Penal y la Ley de Compras y Contrataciones, entre otras, que tienen la finalidad de fortalecer el sistema de justicia y la transparencia gubernamental.

En el encuentro, los presidentes de ambas cámaras legislativas aseguraron que el Congreso Nacional está inmerso trabajando en las reformas pendientes de aprobación como el Código Laboral, la Ley de Agua, la reforma a la Seguridad Social y la reforma policial.

De los Santos manifestó que en los próximos días se dará a conocer una agenda con los proyectos prioritarios que serán trabajados en los próximos años.

Además, De los Santos, junto a Alfredo Pacheco, reafirmaron el compromiso del Congreso de mantener un diálogo abierto con todos los sectores de la sociedad para la aprobación de leyes de manera consensuada.

Alfredo Pacheco destacó la manera armoniosa y coordinada con la que trabaja el Congreso Nacional desde ambas cámaras.

Subrayó que desde el Congreso se procura sancionar las leyes necesarias para garantizar la estabilidad democrática y proyectos que persigan el bien común.

En tanto que la embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana, Leah Francis Campos, consideró como muy productiva la reunión con los presidentes de ambas cámaras legislativas.

“En el encuentro conversamos sobre la importancia de mantener una relación cercana entre nuestros países, prioridades legislativas para apoyar a proveedores de tecnología confiables y cómo fortalecer aún más la relación entre nuestro Congreso y el Congreso de los Estados Unidos”, señaló la diplomática.

Leah Francis Campos recordó que la República Dominicana y los Estados Unidos comparten una relación histórica basada en valores democráticos, cooperación económica sólida y seguridad conjunta, “y seguiremos trabajando para profundizar estos lazos en beneficio de ambos países”, concluyó.