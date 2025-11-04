Por Yosarah Fernández

Santo Domingo, República Dominicana.- La Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de la Prensa (Coopnaprensa) celebró su segunda Asamblea General Ordinaria de Socios y Socias «Robert Vargas«, en la que fueron escogidos los directivos de los consejos de Administración, Crédito y Vigilancia.

Asimismo, formó parte de la agenda la presentación de los informes de los consejos cesantes, del tesorero, del comité de crédito, así como la distribución de excedentes.

La asamblea, efectuada en el salón Orlando Martínez del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), estuvo bajo la supervisión del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP), representado por Rommel Beltré, técnico de la entidad reguladora.

Francisca Ramírez, presidente del Consejo de Administración, dio inicio a los trabajos asamblearios que incluyeron la lectura de la convocatoria, el sometimiento de la agenda, la verificación de quórum, la lectura de la certificación del IDECOOP y la lectura del procedimiento parlamentario.

Tras la lectura y aprobación del acta anterior y de los informes correspondientes, se dio paso a la conformación de la comisión electoral y posteriormente al proceso de votación producto del cual resultaron electos los nuevos miembros de los órganos directivos y de control, quienes fueron juramentados por Rommel Beltré.

Ramírez valoró los significativos logros alcanzados por Coopnaprensa con el liderazgo de sus directivos y el respaldo constante de sus socias y socios, a quienes agradeció, al igual que a los colaboradores de las distintas instituciones que con su apoyo, solidaridad y participación constante lo hicieron posible.

Entre los logros, resaltó los avances en términos financieros, innovación y eficiencia. «Logramos reducir tiempo y espacio para los socios en materia de depósitos de ahorros y pagos de préstamos, al implementar el uso de la tecnología para estos procesos», afirmó.

Se refirió además a los recursos extraordinarios que por el orden de los 750 mil pesos ha generado la edición y circulación digital e impresa del periódico Coopnaprensa, que desde el mes de abril de 2025 pasó de bimensual a mensual.

Francisca Ramírez también hizo alusión a los retos de la organización cooperativa, citando entre estos el incremento de la matrícula de socias y socias, la necesidad de continuar capacitando y formando sobre el cooperativismo y su importancia, la autosuficiencia y sostenibilidad financiera de la organización, así como el relevo generacional.

La mesa presidencial estuvo integrada Francisca Ramírez, presidenta del Consejo de Administración; Ana Cecilia Marte, secretaria de Consejo de Administración, Víctor Frías, primer suplente y Olivo de León, presidente del Comité de Crédito, quien al dar inicio a la segunda Asamblea General Ordinaria de Coopnaprensa, leyó la semblanza de Robert Vargas, a quien fue dedicada la jornada tributándole un aplauso de pie.

Entre los presentes en la actividad estuvieron Luis Pérez Nova, presidente del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP); Gabriel Cruz, presidente del Instituto de Previsión y Protección del Periodistas (IPPP); Yenifer Urbáez, de la Cooperativa Nacional de Seguros (COOPSEGUROS); y Rafael Cerda, de la Cooperativa de Ahorro, Crédito y Servicios Múltiples de los Servidores del Ministerio del Ministerio de Salud Pública (COOPSEMISAP).

Del mismo modo, Wilder Páez, representante de la Seccional del Distrito del CDP; José del Carmen Cruz, de la Cooperativa de Servicios Múltiples de Empleados de Teleantillas (COOSTA) y Yudelkis Guerrero, presidenta del Tribunal Disciplinario del CDP.

También participaron como invitados especiales María de la Cruz Berroa, asesora cooperativista; Juan Francisco Guzmán Marte y Rafael de los Santos, auditor y contable, respectivamente, de Coopnaprensa.

Al concluir la asamblea, los socios presentes participaron de un sorteo y un almuerzo cortesía de los Comedores Económicos del Estado. Otros 19 socios recibieron 500 pesos en efectivo como premio especial por haber llegado antes de la hora convocada para el inicio de la asamblea.