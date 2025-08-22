DGM detiene grupo de motoristas traficando indocumentados en horas nocturnas en las proximidades de Azúa.

Fuente externa

AZUA.- Amparándose en la oscuridad de la medianoche y serpenteando entre los caminos y matorrales del sector Cigüeñal, de aquí, 8 nacionales haitianos y un dominicano, conduciendo sendas motocicletas, fueron atrapados por unidades de la Dirección General de Migración transportando, en conjunto, a 38 personas indocumentadas.

El grupo de inmigrantes en condición irregular fue interceptado por los agentes migratorios cuando intentaban llegar a Santo Domingo. La exitosa operación interdicto fue posible debido a la labor de inteligencia y vigilancia aplicada por las autoridades de la DGM, en rutas que han sido identificadas que están siendo usadas por delincuentes para el tráfico de ilegales.

En el grupo fue detenido un dominicano que participaba en el delito migratorio, quien en su motocicleta llevaba 4 indocumentados. La DGM dijo que será sometido a la justicia por violación de la Ley 285-04.

Los nacionales haitianos que trataron de establecerse en el país fueron trasladados al Centro de Retención de Haina donde serán identificados y procesados siguiendo los protocolos establecidos, previo a ser deportados a su lugar de origen.

La DGM reiteró su compromiso de continuar fortaleciendo sus capacidades operativas y de coordinación para seguir enfrentando los desafíos migratorios, con fines de fortalecer la seguridad y garantizar la tranquilidad y el bienestar ciudadanos.