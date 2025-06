Fuente Externa

SANTO DOMINGO.- La comisión especial designada para estudiar los proyectos de ley sobre la postulación de candidaturas independientes recibió hoy las opiniones de entidades y personas interesadas en presentar sus posiciones con respecto a las importantes piezas legislativas.

El presidente de la comisión especial, el diputado Elías Wessin Chávez, explicó que se están estudiando tres propuestas sobre candidaturas independientes, una de la autoridad de los diputados Jorge Zorrilla, Onabel Aristy y Elías Wessin Chávez, otro proyecto es de la Junta Central Electoral y el otro del diputado Rogelio Alfonso Genao.

“La cámara de Diputados ha abierto estas vistas públicas para que podamos escuchar sus observaciones y sus opiniones al respeto, que estoy seguro van a enriquecer la decisión final que vamos a evacuar como comisión especial”, dijo Wessin Chávez.

Indicó que la iniciativa es por mandato del Tribunal Constitucional (TC) que manda a la elaboración de una Ley que permita la participación de los candidatos independientes.

En la vista pública celebrada en el Salón Hugo Tolentino Dipp participaron varias personas, donde tuvieron la oportunidad de expresarse a favor y en contra de la iniciativa legislativa que cursa en la Cámara de Diputados.

El primero en hacer uso de la palabra fue Geraldo Quiz, seguido de Roberto Monclú, Antonio Cabrera Torres, Miguel Matos Herrera, Yadira Martes Martínez, Rosmeri Bonifacio Báez, Federico Marín Estrella, Isaias Ramos Abreu, Pedro Julio Abreu, José Cabral, Trajano Vidal Potentini, Miguel Valoy, Félix Novaciano, Winston Gutiérrez y Fernando Abreu.

En las vistas Públicas participaron los diputados Alcibíades Tavares, Braulio Espinal, Eugenio Cedeño, Juan José Rojas, Julio César López Peña, Manuel Núñez, Miguel Arredondo Quezada, Nicolás Hidalgo Almánzar, Nolberto Rodríguez, Ramón Bueno, Gustavo Sánchez, Ramón Raposo, Pedro Martínez, Carlos Pérez, Danilo Díaz, Jorge Frías y Margarita Tejeda de la Rosa, entre otros.

El estudiante de derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Geraldo Quiroz, favorece el proyecto de ley sobre las candidaturas impedientes, asegurando que con las mismas se da participación a personas que no están registradas en ningún partido político.

El periodista Roberto Monclú, representante del Foro Cívico y Social, salió en defensa del proyecto y dijo que la candidatura independiente es un derecho que le asiste a cada ciudadano, algo que reivindicó el Tribunal Constitucional mediante una sentencia.

En cambio, la comunicadora Yadira Marte entiende que la pieza legislativa sometida por la Junta Central Electoral, limita a 30 días el que un candidato independiente busque la cantidad de firmas necesarias.

El presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana Trajano Vidal Potentino dijo apoyar las candidaturas independientes en el país, no obstante, explicó a la Comisión Especial que hay un mal de origen de la iniciativa, por lo que depositará un recurso de inconstitucionalidad.

“No me voy a referir a los proyectos porque hay un mal de origen en lo que está estructurado que no nace, que no se desarrolla desde la Cámara de Diputados, desde el congreso, sino que viene desde el Tribunal Constitucional que lastimosamente hace inviable la posibilidad de que se esté a tono con la Constitución” explicó Trajano Vidal Potentini.