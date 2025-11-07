Por Carmen Curiel

Miches, Provincia El Seibo. – Tras los daños ocasionados por un tornado en el municipio de Miches y que afecto a más de 20 familias, el gobierno donó a través de la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC), enseres del hogar a los afectados por el fenómeno atmosférico con la finalidad de que puedan recuperar la normalidad en sus viviendas.

La información fue ofrecida por el director general de la institución, Edgar Augusto Féliz Arbona, quien destacó que la entrega es parte del compromiso del gobierno que preside Luis Abinader Corona, de acudir en auxilio de las familias dominicanas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que se ejecuta a través de DASAC.

“Desde esta institución que estamos dirigiendo hace apenas un mes, hemos puesto en práctica nuestro compromiso con ejecutar la política social del presidente Luis Abinader Corona, redoblando los esfuerzos para brindar asistencia a todas aquellas personas que se encuentran en condición de vulnerabilidad en todo el país”, expreso.

El funcionario dijo que luego de una visita realizada por el equipo de respuesta rápida de la institución a la zona afectadas para el levantamiento de los daños ocasionador por el ventarrón, se procedió a dar respuesta a esas familias.

“Nuestro equipo se trasladó hace pocos días hasta Miches para ver los daños ocasionados por el fuerte tornado que sufrieron más de veinte casas y ya estamos equipando a estas familias y trayendo tranquilidad a cada una de ellas”, añadió.

La entrega de la donación de los enseres a las familias afectadas estuvo a cargo de la encargada de Asistencia Social, Dameyby Polanco, quien manifestó que cumplía con la misión de llevar el mensaje de esperanza del gobierno y especialmente del director general de la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC), Edgar Augusto Féliz Arbona.

Las familias afectadas recibieron colchones, lavadoras, estufas, neveras, juegos de muebles, comedor, abanicos, licuadoras, televisores, con los cuales equiparon nuevamente su hogar.

El compromiso de DASAC es seguir fortaleciendo los programas de asistencia social y alimentación con la seguridad de que sus recursos continúen llegando de manera efectiva a las comunidades que más lo necesitan.