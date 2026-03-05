Director del Distrito Educativo 10-03 deja sin efecto traslado de estudiantes a nuevo liceo

Fuente externa

Santo Domingo Este._El director del Distrito Educativo 10-03, Leonidas Rafael Emiliano, se reunió hoy, con los docentes del centro Rafael de la Rosa Lara y determinó dejar sin efecto el traslado de los estudiantes a un nuevo centro, para que estos culminen el presente período escolar en su antiguo plantel.

De la misma manera, informó que los demás estudiantes de los centros aledaños serán recibidos, el próximo lunes, en el liceo Francisco del Rosario Sánchez, por un personal, encabezado por el director distrital y el titular de esta escuela.

“La suspensión del traslado de los estudiantes hacia las nuevas instalaciones, fue acogida por nuestro equipo de gestión, con la finalidad de llevar tranquilidad y armonía a las familias, así como a los propios estudiantes, a quienes se les ha dado la oportunidad de que terminen este año escolar en el mismo lugar donde están”, enfatizó el director distrital.

Uribe Emiliano dijo que la intención de las autoridades educativas es crear un espacio más cómodo para los estudiantes y que eso, anteriormente, había sido consensuado con los directores, maestros y padres.

Explicó que los grados primero y segundo de secundaria, que, en este caso iban a ser mudados al liceo Francisco del Rosario Sánchez, ya para el próximo año, sí deberán pasar a este referido centro, debido a que las escuelas del nivel primario, con grados de secundaria, solo funcionarán para dar respuesta a la demanda del nivel inicial y primaria.

En ese orden, precisó que, antes de la determinación del traslado de los adolescentes a otro espacio, por varios meses, realizamos diversas reuniones con los diferentes sectores y actores que tienen que ver con el proceso de enseñanza y aprendizaje, “por lo que entendemos que, al parecer, los padres no dieron los pasos requeridos para eso”.

“Esperamos que, con esta decisión, podamos dar solución a cualquier malentendido que se haya creado, con respecto al tema. Damos la seguridad a esas familias que desde esta jurisdicción educativa pondremos todo nuestro empeño en dar por terminada esta problemática y la solución debida a sus demandas”, aseguró Uribe Emiliano.