Padres rechazan traslado de estudiantes por falta de coordinación y explicaciones

Por Cinthia Polanco

Santo Domingo Este.– La decisión del Distrito Escolar de trasladar a los estudiantes del centro educativo Rafael de la Rosa Lara hacia la escuela Francisco del Rosario Sánchez, ubicada en el Invi de Los Mina, ha desatado preocupación y rechazo entre padres y tutores, quienes aseguran no haber recibido orientación clara sobre el proceso.

Los padres denuncian que no se les ha explicado con precisión cómo se realizará el traslado y afirman que existe falta de coordinación por parte de las autoridades del plantel que recibiría a los estudiantes. Consideran que se trata de una decisión “tomada sin pensar” y sin medir las consecuencias para las familias.

Desde tempranas horas de la mañana, decenas de padres se presentaron con sus hijos en las afueras del centro educativo, esperando ser recibidos, pero —según expresan— nadie les ofreció información concreta. La situación generó incertidumbre, especialmente cuando el año escolar está próximo a concluir.

Entienden que la medida debió esperar a que finalice el calendario escolar para no afectar el ritmo académico de los estudiantes. “Ya el año se está terminando, ese traslado podía hacerse cuando finalice el período”, manifestaron algunos tutores molestos.

La preocupación también es laboral. Muchos padres trabajan y aseguran que no cuentan con el tiempo suficiente para llevar a sus hijos a un centro más distante y luego llegar puntualmente a sus empleos. Además, señalan que la escuela no dispone de transporte escolar que facilite el traslado.

Según informaron, la decisión se debe a que en la escuela Rafael de la Rosa Lara iniciaron trabajos de techado, incluso con los niños dentro de las instalaciones, lo que —afirman— representa un riesgo. De acuerdo con las informaciones ofrecidas, el techado estaría listo en aproximadamente seis meses.

Asimismo, trascendió que la directora del plantel receptor habría manifestado que no desea recibir a los estudiantes trasladados, lo que añade mayor tensión al conflicto.

Finalmente, ante la falta de respuestas, los padres tuvieron que marcharse con sus hijos, ya que no fueron recibidos en el plantel de la escuela Francisco del Rosario Sánchez.