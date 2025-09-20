Por Leidy Felicia

Cotuí, R.D: La doctora Yubelkys Aquino, aspirante a presidir el Colegio Médico Dominicano (CMD), durante un recorrido por la provincia Sánchez Ramirez, expuso varios puntos dejando claro su parecer sobre la situación actual del gremio y las acciones que realizará de presidir el gremio.

“Somos un instrumento de la comunidad médica y la sociedad que claman por una necesaria transformación del CMD. Un colegio médico del siglo XXI donde todos los médicos se sientan representados y la sociedad se sienta orgullosa del rol del gremio por su compromiso con las conquistas y reivindicaciones de los médicos en un modelo de gestión integral, promoviendo su bienestar, su desarrollo académico y científico, para fortalecer la calidad técnica, así como humana de los servicios médicos”, expresó Aquino.

Dijo también que, junto a su equipo, irán más allá de exigir justas reivindicaciones para los profesionales de la salud, apoyarlos en sus reclamos y derechos, caminando hacia el fortalecimiento de la institucionalidad del CMD. “No podemos pedir que nos traten como Colegio Médico si nos comportamos como sindicato”, señaló la candidata.

Destacó que conversará con el gobierno, y con el sector empresarial, teniendo como eje fundamental el bienestar de los médicos y la sociedad. “Impulsaremos la necesaria transformación del CMD, una entidad científica, plural y participativa, y estaremos comprometidos con promover un ejercicio de la profesión médica con carácter humano.”