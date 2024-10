Por Nelia Rodríguez

Anoche visité a una amiga muy querida con la que había perdido contacto por un tiempo. Ella y su esposo se alejaron de todo lo relacionado con el PLD, ya que se habían entusiasmado mucho con las promesas de Luis Abinader en la campaña pasada. Sabiendo de mi firme convicción peledeísta, optaron por distanciarse de mí.

Mientras tomábamos café, llegó su esposo, quien con una expresión de alegría me saludó efusivamente y, de inmediato, me pidió: “Señora Nelia, escriba sobre el atraco a domicilio”. Intrigada, le pregunté a qué se refería. Me explicó que hablaba de la «reforma diabólica» que impondrá un 18% de impuesto a todos los productos que antes estaban exentos del PLD

Con lágrimas en los ojos, me confesó que en 2020 votó por Luis Abinader, cautivado por su propuesta de bajar impuestos y reducir la deuda externa. Sin embargo, su mayor decepción llegó en 2024, cuando volvió a votar por Abinader a pesar de que este había roto todos los récords de endeudamiento. Pensaba que, con cuatro años más y el control total del Estado, por fin aplicaría las medidas necesarias para reducir la carga impositiva. Sin embargo, ahora enfrenta más impuestos que asfixian a la clase media.

Al despedirnos, me dijo que en mi próxima visita no podrá ofrecerme café, ya que hasta esa bebida tendrá un 18% de impuesto con la reforma fiscal. Me pidió que lo inscribiera en el PLD y que se comprometía a luchar con todas sus fuerzas para que el partido morado vuelva al poder.

Ya en mi casa, reflexioné sobre el dolor de esa familia, que paga colegio privado para dos hijos, pues la escuela pública más cercana está saturada, principalmente por niños haitianos. Ambos padres ganan 45,000 pesos en total y creían pertenecer a la clase media, pero ahora se empobrecerán completamente. El jefe de la esposa anunció que, debido a la reforma, reducirá el número de empleados, lo que incrementa el temor de perder su empleo. Las meriendas escolares de los niños serán más costosas, ya que productos como el jugo de naranja y la malta tendrán un incremento en el impuesto selectivo, y los víveres, así como la carne de res y cerdo, pagarán un 18% de ITBIS.

Tendrán que vender su carro porque el marbete subirá un 100%, y el dueño de la casa donde viven ya anunció que en enero aumentará el alquiler considerablemente. Miles de familias, como la suya, que hasta ahora no pagaban el Impuesto a la Propiedad Inmobiliaria (IPI), tendrán que empezar a hacerlo, lo que implicará un desembolso de hasta 50,000 pesos al año. Incluso dejarán de comprar por internet, ya que las compras menores por plataformas como Amazon ahora también estarán gravadas.

Lo más doloroso es que, en estos cuatro años, el gobierno ha despilfarrado recursos en la historia política del país, gastando para manipular la opinión pública y dividir partidos. Vivimos en un país que ha multiplicado su deuda externa, donde el sistema de emergencias 911 está destruido, los hospitales colapsan, las escuelas están en ruinas y los apagones, que fueron eliminados durante los gobiernos del PLD, han regresado con más fuerza. Mientras el pueblo sufre bajo la sombra de la delincuencia y la ineficiencia, las pérdidas en las distribuidoras de energía se han disparado debido a la mala gestión administrativa.

Ante este panorama desolador, el gobierno nos impone una reforma fiscal con dimensiones catastróficas, que equivale a un atraco a mano armada que dejará en la ruina a la clase media y enviará a los pobres al cementerio.

La única alternativa que nos queda es resistir a este atraco y mantenernos fuertes hasta 2028, cuando el PLD regrese al poder para salvar al país del desastre en el que nos han sumido.