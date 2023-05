El dominicano ketel Marte pega jonrón en triunfo de Arizona 12 por7 sobre Texas

Por León Felipe Rodríguez

ARLINGTON– En el triunfo de los Diamondback de Arizona 12 por 7 carreras sobre los Rancheros de Texas líderes de la División Oeste y que vieron cortada una racha de cuatro victorias consecutivas.

El dominicano Ketel Marte pegó jonrón, se fue de 3-1, con dos carreras anotadas y dos remolcada , mientras que su compatriota Geraldo Perdomo de 2-2 con una impulsada ayudando al triunfo de Arizona.

Por Rangers, los dominicanos Leody Taveras de 3-3 con una anotada y una impulsada y Ezequiel Durán de 4-1.

EN DETROIT– Los Tigres de Detroit derrotaron en doble cartelera a los Mets de Nueva York ,6 por 5 y 8 por 1 carreras, respectivamente.

En el primer enfrentamiento, los Tigres vinieron de atrás en el octavo inning para derrotar el miércoles 6-5 a los Mets de Nueva York en el primer juego de una doble cartelera.

En primer partido, el dominicano Starling Marte de 4-1.

En el Segundo enfrentamiento , los Tigres volvieron por sus fueros en la ofensiva para llevarse nuevamente el triunfo al vencer a los Mets 8 vueltas por 1.

EN OTROS RESULTADOS GL 3 DE MAYO

Gigantes 4 Astros 2

Dodgers 10 Phillies 6

San Diego 7 Cincinnati 1

Atlanta 14 Marlins 6

Tampa Bay 8 Piratas 1

Washington 2 Cubs 1

Yankees 4 Cleveland 3

Minnesota 4 White Sox 6

Boston 8 Toronto 3

Dodgers 6 Cardenales 4

JUEGOS HOY JUEVES 4 DE MAYO

Cubs Vs Washington 1:05pm

Mets Vs Detroit 1:10

Piratas Vs Tampa Bay 1:10

Angelinos Vs Cardenales 1:15

Orioles Vs Kansas 2:10

Twins Vs White Sox 2:10

Cerveceros Vs Rockies 3:10

Marineros Vs Oakland 3:37

Bravos Vs Marlins 4:10

Toronto Vs Boston 6:10