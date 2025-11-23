Fuente Externa

SANTO DOMINGO, R.D. El presidente del Partido Democrático Alternativo (MODA), Elsido Díaz, destacó que el gobierno del presidente Luis Abinader ha construido más de 22,000 obras de infraestructuras y 20 mil viviendas beneficiando a miles de familias dominicanas.

Durante un acto con motivo del 18 aniversario del Moda, Díaz dijo que la actual gestión gubernamental ha generado grandes avances en materia de educación, salud, economía, obras públicas y de protección social.

Elsido Díaz destacó que la inversión en obras de infraestructura superan los 600 mil millones de pesos y entre las más destacadas se encuentran los teleféricos de Santiago, de Los Alcarrizos, el muro fronterizo, la construcción y rehabilitación de carreteras, puentes y viviendas.

Díaz señaló que otra prioridad del Estado ha sido el apoyo a los más vulnerables a través de los programas y proyectos como Superate, Bonoluz, Avanza, Bonogas, Aprende, Reconstruye, Mi Vivienda, Vivienda Feliz y Fondos de Discapacidad con los que han beneficiado a 1.5 millones de personas de manera directa, más de 5 millones indirectas con una inversión de 43 mil millones de pesos.

El funcionario y dirigente político informó que en materia económica han generado más de 400 mil empleos formales, se ha logrado cifras récord en exportaciones alcanzando más de 45,000 millones de dólares, en Turismo logrando atraer a más de 11 millones de visitantes al año, han apoyado e impulsado el desarrollo de zonas francas, la industria agrícola, modernización de la Ley General de Aduana, implementación del programa «Burocracia Cero» que ha simplificado y reducido los tiempos de trámites comerciales en más de un 45%, entre otras iniciativas.

El presidente del MODA indicó que en materia educativa el gobierno de Luis Abinader presenta grandes avances con la incorporación de 5,231 aulas, la formación de más de 4,000 docentes, la construcción y remodelación de escuelas, y suministro de miles de aparatos tecnológicos a escuelas, profesores y estudiantes.

Elsido Díaz, quien también es director del Instituto Nacional de Auxilios y Viviendas, manifestó satisfacción de pertenecer a un Gobierno que trabaja día y noche por el bienestar de todos los dominicanos y de poder aportar a la construcción de un mejor país a través de la institución que dirige con operativos sociales y servicios funerarios gratis y a bajos costos para personas vulnerables.

Díaz agregó que en materia de salud el gobierno de Luis Abinader ha construido y remodelado más de 721 hospitales, centros de atención primaria y farmacias del pueblo, lo que ha repercutido en un aumento de la esperanza de vida de 73.5 a 75.1 años entre 2016 y 2024, en la disminución del 30.8% en la mortalidad infantil y un crecimiento del 110% en la cobertura de seguridad social, según datos oficiales.

En Medio Ambiente implementa el Plan Nacional de Reforestación, con la meta de sembrar 320,000 tareas de tierra, ha modernizado los servicios ambientales en línea para eliminar la discrecionalidad en los pagos y la expansión de proyectos de energía renovable con la instalación de 570 MW y la construcción de 26 proyectos que aportarán 1,451 MW adicionales.

Al final del encuentro Elsido Díaz hizo un llamado a los dirigentes del partido y a la población en general a aportar para poder construir juntos un mejor país. Habló durante un seminario sobre la importancia de la oratoria en la actividad política impartido en la Escuela Dominicana de Comunicación Oral (EDOCO), en donde también se habló sobre la historia del MODA.