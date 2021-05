El regidor Robert Arias está resuelto a ser “vocero Alianza País” o independiente, pero será “vocero” + Vídeo

Por Robert Vargas

Parece que ser “vocero” de algún bloque en el Concejo de Regidores del ASDE deriva en algunos beneficios no del todo claro, puesto que, si no existen estos, no se explica cómo es que el concejal perremeísta Robert Arias esté resuelto a ser “vocero” de Alianza País o independiente. Eso como que tiene “cocorícamo”.

Arias ha admitido públicamente que es miembro del Partido Revolucionario Moderno, PRM, del cual es uno de sus principales estrategas en materia de informática.

Incluso, es el representante técnico del PRM ante la Junta Electoral, pero en la Sala Capitular él se presenta “honrosamente”, como el vocero de Alianza País.

Lo hace sin importarle ser desautorizado por la Vice Alcaldesa, Angela Henríquez, quien sí es dirigente de Alianza País, organización liderada por el ex fiscal Guillermo Moreno.

Tras ser desautorizado por Henríquez, Arias le dijo al recurso de información Ciudad Oriental que él seguirá siendo “vocero” en el Concejo de Regidores de Alianza País, o “independiente”, pero será “vocero”.

Sin embargo, no se atreve a decir que desempeñará esas funciones en nombre del partido en el que es dirigente y pieza clave, el PRM. Esas son algunas de las cosas que no se entienden en esta política local.

Sin embargo, Henríquez ha dicho que su partido tendrá que resolver lo que hace Arias al presentarse como su “vocero”, sin serlo.

En la actualidad, Arias es uno de los principales auspiciadores de que en la parte trasera de San Luis sea instalado un basurero denominado “relleno sanitario”, a lo que se opone esa comunidad.

Otro caso: Robert Arias y Franklin Marte

Por otra parte, el regidor “vocero” ha reaccionado claramente molesto porque Ciudad Oriental ha informado de que en el año 2016, él apareció en la lista de candidatos a regidores del PRM en la posición número uno, en perjuicio de su compadre Franklin Marte, quien había ganado el puesto en la convención perremeísta.

Arias aclara que él fue colocado en la posición de Marte por decisión de la Dirección del Partido, tal como ocurrió en otras circunscripciones.

De esa manera, el deja claro que no se trató de que él borrara el nombre de Franklin Marte para colocar el suyo, sino que fue la dirección partidaria quien adoptó esa decisión y, claro está, el se sacrificó y, obediente, lo aceptó.

