Franklin Ferreras propone supervisión anual obligatoria a centros de entretenimiento

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Santo Domingo, R D. Al cumplirse un año de la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set, el vocero de los regidores por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), en el l Ayuntamiento del distrito nacional Prof. Franklin R. Ferreras Encarnación, elevó ante el concejo de regidores, en el marco de la sesión donde se declaró duelo municipal, una propuesta de ordenanza orientada a evitar que hechos lamentables como ese vuelvan a repetirse.

En ese contexto, el edil planteó la creación de una normativa municipal que establezca la supervisión anual obligatoria de todos los establecimientos de alta concentración de personas, incluyendo discotecas, bares y centros de eventos masivos. Ferreras Encarnación sostuvo que lo ocurrido evidenció debilidades en los mecanismos de control y supervisión, por lo que insistió en que la prevención debe asumirse como una política pública permanente, seria y responsable, y no como una reacción tardía ante las tragedias.

«No podemos esperar que ocurra otra desgracia para actuar. La vida de nuestra gente debe estar por encima de cualquier interés. Desde el PLD asumimos el compromiso de impulsar iniciativas responsables que protejan a la ciudadanía», expresó el regidor.

La propuesta contempla la creación de un registro municipal actualizado de establecimientos de alta concurrencia, así como la obligatoriedad de inspecciones periódicas que certifiquen el cumplimiento de condiciones esenciales de seguridad, tales como salidas de emergencia, control de capacidad, condiciones estructurales adecuadas y certificaciones del Cuerpo de Bomberos.

Asimismo, plantea que la renovación de los permisos municipales esté estrictamente condicionada al cumplimiento de estas evaluaciones, incorporando un régimen de sanciones claro y riguroso para quienes incumplan las disposiciones.

En una visión de Estado, el regidor solicitó que desde el cabildo se eleve una iniciativa al Gobierno central sobre la necesidad de fortalecer o establecer una normativa nacional que articule de manera efectiva a todas las instituciones competentes, garantizando una supervisión integral, coordinada y permanente.

«Este es un tema de ciudad, pero también de Estado. Se requiere voluntad política, coordinación institucional y compromiso real con la vida. Esa ha sido siempre la visión del PLD: gobernar con responsabilidad, planificación y sentido humano», puntualizó.

Ferreras Encarnación reafirmó su compromiso de seguir impulsando desde la sala del concejo políticas públicas que fortalezcan la seguridad ciudadana, el orden urbano y la protección de la vida, colocando siempre el interés colectivo por encima de cualquier otro interés.