Indotel rinde homenaje póstumo a Radhamés Aracena en el Día Mundial de la Radio

Fuente externa

Santo Domingo.– En el marco del Día Internacional de la Radio y de la conmemoración de los 100 años de la radiodifusión dominicana, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) rindió un homenaje póstumo a Radhamés Aracena, fundador de Radio Guarachita, en reconocimiento a su invaluable aporte al desarrollo de la radio y la cultura popular dominicana.

El homenaje a Aracena resalta su papel como pionero de la radiodifusión nacional y promotor de la música popular dominicana, especialmente a través de Radio Guarachita, emisora que marcó una época al dar voz a artistas y sectores tradicionalmente excluidos de los grandes circuitos mediáticos.

El presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara, manifestó que este homenaje representa un acto de gratitud y justicia histórica hacia un pionero cuyo legado continúa influyendo en la identidad cultural y en el desarrollo del medio en la República Dominicana, al tiempo que reafirma el compromiso del Indotel con la preservación de la memoria del sector.

“La celebración de los 100 años de la radio dominicana constituye un motivo de profundo orgullo institucional, al tratarse de un medio que ha desempeñado un papel determinante en el fortalecimiento democrático, institucional y cultural del país, resaltó Gomez Mazara, tras entregar una placa de reconocimiento a Lucianne Aracena, hija de Radhamés Aracena, en honor al legado de su padre y su invaluable contribución a la historia de la radiodifusión nacional.

Lucianne Aracena, en representante de la familia del fundador de Radio Guarachita, agradeció el reconocimiento otorgado por el Indotel, al afirmar que el legado de su padre continúa siendo motivo de orgullo para sus seres queridos, y señaló que su trayectoria estuvo marcada por el amor, la pasión, la disciplina y la convicción de que la radio es un medio para difundir conocimientos, educar y dar participación a todos los sectores de la sociedad.

Asimismo, la presidenta de la Asociación Dominicana de Radiodifusoras (Adora) Rosa Olga Medrano, indicó que el reconocimiento a Aracena representa un acto de justicia histórica para uno de los grandes visionarios de la radiodifusión nacional.

“Aracena entendió, antes que muchos, que la radio era más que un medio de entretenimiento: era una plataforma para dignificar el talento popular, preservar nuestra música y abrir oportunidades a quienes no tenían espacio en otros escenarios”, expresó, al destacar que su legado sigue vivo en cada emisora que apuesta por el contenido con identidad y compromiso social.

Panel conmemorativo sobre el legado y futuro del medio

En la actividad se realizó el panel conmemorativo “100 años de la radio en la República Dominicana: legado, evolución y futuro”, un espacio de reflexión que busca destacar los principales hitos del medio, su transformación tecnológica, su impacto político y cultural, así como los desafíos que enfrenta en la actualidad.

El panel, moderado por Gómez Mazara, contó con la participación de reconocidas figuras del ámbito radial, entre ellas Ramón de Luna, Elis Pérez, Roberto Rodríguez, Héctor José Torres y Jochy Santos, quienes abordarán el origen y consolidación de la radio en el país, su evolución de la era analógica a la digital, su rol en la construcción democrática y su contribución a la identidad cultural dominicana.

La jornada concluyó con la participación artística de los bachateros José Manuel Calderón y Leonardo Paniagua, quienes ofrecieron una presentación especial en honor a la memoria de Radhamés Aracena, evocando con sus interpretaciones el legado musical y cultural que el fundador de Radio Guarachita impulsó a través de la radio.

Con esta iniciativa, INDOTEL reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la radiodifusión nacional, la promoción de la libertad de expresión y la preservación del legado histórico de un medio que, a lo largo de un siglo, ha acompañado el desarrollo social, cultural y democrático de la República Dominicana.

En el evento también participaron los miembros del Consejo Directivo, Juan Taveras Hernández y Fausto Rosario Adames; la directora ejecutiva de Adora, Milena Pozuelo; entre otros invitados especiales.