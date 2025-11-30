Jean Luis Rodríguez: «El sistema portuario nacional dió un salto extraordinario en la gestión del presidente Abinader»

Fuente externa

Santo Domingo-. Jean Luis Rodríguez, director ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM), afirmó que el sistema portuario nacional dió un salto extraordinario en la actual gestión de cinco años del presidente Luis Abinader.

El funcionario destacó que el sistema portuario es uno de los sectores más estratégicos e importantes para el desarrollo de una isla como la República Dominicana, tomando en cuenta la ubicación geográfica, bordeada por el mar, lo que facilita los temas de logística, cruceros, turismo y el intercambio comercial con las importaciones y exportaciones que se desarrollan a través de los puertos.

«Contamos con un potencial enorme por todas las bondades que tenemos como isla. Tenemos un sistema de puertos de primer nivel, y todo esto se complementa con la visión de nuestro presidente Luis Abinader, que recién llegado al gobierno crea lo que fue la mesa de hub logístico, integrando actores allí, tanto del sector privado como del público, impulsando proyectos que vienen a simplificar la burocracia y a hacer que nuestros puertos y nuestras operaciones logísticas sean más eficientes», manifestó Rodríguez.

Al ser entrevistado en el programa Tribunal de la Verdad, el servidor público enfatizó en lo que ocurre en la actualidad en los muelles dominicanos con planes de expansión concretos como son los casos del puerto de Haina, donde se dan los toques finales a su plan de expansión junto al sector privado con una inversión de 130 millones de dólares.

Agregó que en el caso del Puerto Multimodal Caucedo, este cuenta con terrenos con posibilidad de desarrollo que aumentarían las operaciones del mismo.

En cuanto al tema de los cruceros, agregó que es un caso de éxito mundial y nos convertimos en un referente en la zona, porque hemos sido invitados permanentemente para que expliquemos cómo logramos los avances hasta ahora exhibidos por nosotros en materia de recepción de visitantes a través de las distintas terminales.

Además destacó el avance en las inauguraciones de nuevas terminales de cruceros, pasando de tres a cinco en tan solo cinco años, con tres nuevas en ejecución y en proyección dos más, una en la zona de Boca de Yuma y otra en Santo Domingo, donde hay la idea de construir una nueva terminal de cruceros que tendría un impacto enorme en el malecón de Santo Domingo, lo que le daría, sobre todo a la zona colonial, un auge de gran relevancia.