Jonny Arrendel: ¡La Güira merece ser Patrimonio Cultural de la Humanidad!

Por Jhonny Arrendel

Ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, desde el corazón de nuestra identidad dominicana, le pedimos con entusiasmo que eleve una propuesta formal ante la UNESCO para declarar la güira como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Este instrumento, nacido de las raíces taínas y que evolucionó en nuestra tierra, es un pilar del merengue, género que ya ostenta este reconocimiento desde 2016.

La güira no es solo un instrumento: es un símbolo de nuestra alegría, creatividad y sincretismo cultural, que resuena en cada rincón del mundo.

Además, proponemos que la güira sea reconocida como parte de la Marca País, de modo que solo las güiras fabricadas en la República Dominicana, bajo estándares de calidad y autenticidad, lleven el logo oficial de Marca País.

Establecer que la güira sea Marca País no solo protegerá su legado, sino que también impulsará la artesanía local y reforzará nuestra identidad global.

Hagamos que la güira sea un emblema universal de la dominicanidad.

¡Apoyemos esta iniciativa! Comparte, etiqueta y sumémonos para que el mundo reconozca la esencia de nuestra güira.