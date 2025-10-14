José Ramón Holguín, rector del ITSC, reconocido entre los 100 Líderes Innovadores de América Latina

Por Tyrone Dotel

Samborondón, Ecuador. El Dr. José Ramón Holguín Brito, presidente de la Asociación de Rectores del Caribe y las Américas (ARCA) y rector del Instituto Técnico Superior Comunitario (ITSC), participó de manera destacada en el Encuentro Internacional Innovatec y Líderes Innovadores 2025, celebrado los días 23 y 24 de septiembre en la Universidad Espíritu Santo (UEES) y la Universidad ECOTEC, en Samborondón, Ecuador.

Este encuentro, considerado uno de los más importantes espacios de diálogo sobre innovación educativa en Iberoamérica, congregó a más de 600 líderes universitarios, investigadores, empresarios y representantes institucionales de 21 países, quienes debatieron sobre el impacto de la inteligencia artificial, la transformación digital y las nuevas dinámicas de la movilidad académica, en la configuración del futuro de la educación superior.

Durante su intervención, el Dr. Holguín reflexionó sobre el desafío de las instituciones educativas frente a la acelerada revolución tecnológica, resaltando la urgencia de transformar la pedagogía tradicional en metodologías más flexibles, inclusivas y adaptadas a los entornos digitales.

Subrayó, además, que la innovación en la educación no debe concebirse solo como una adopción de tecnología, sino como un cambio cultural y estratégico que asegure pertinencia académica, empleabilidad y formación ciudadana responsable.

En el marco del evento, el rector del ITSC fue distinguido dentro del Ranking Líderes Innovadores Innovatec 2025, reconocimiento que enaltece a las 100 personalidades más influyentes de América Latina en materia de liderazgo académico, innovación y gestión institucional.

Este galardón, impulsado por la Red Business Market, destaca su trayectoria como promotor de la modernización de la educación superior técnica y tecnológica en la República Dominicana, así como su rol de articulador en la generación de alianzas estratégicas internacionales que fortalecen la cooperación académica en el Caribe y las Américas.

El reconocimiento otorgado al Dr. Holguín constituye un reflejo del impacto que ha tenido su gestión en el ITSC, institución que bajo su liderazgo ha experimentado significativos avances en materia de innovación tecnológica, infraestructura académica, fortalecimiento de la calidad docente y expansión de programas vinculados con la Cuarta Revolución Industrial.

A la vez, reafirma la posición del ITSC como referente regional en la formación técnica superior y modelo de cómo la educación puede convertirse en motor de desarrollo social, productivo y humano.

La participación del Dr. José Ramón Holguín Brito en Innovatec 2025, no solo enaltece la proyección internacional del ITSC, sino que también fortalece el compromiso de la República Dominicana con los grandes debates globales sobre el futuro de la educación, la innovación y el liderazgo en la era digital.