Las capacidad genrencial de Erick Guzmán es puesta a prueba en el INPOSDOM por el presidente Luis Abinader

Por Robert Vargas

Cuando veo a uno de esos «muchachos» haciendo política, tiendo a no descartar a nadie, puesto que la experiencia me ha mostrado que esos que hoy andan en sus labores partidarias y sociales en general, mañana se les puede ver en un puesto importante en el Estado.

El caso de Erick Guzmán lo confirma y nos dice en Ciudad Oriental que debemos continuar adelante aportando en la creación de líderes locales.

Anoche, Guzmán fue designado mediante decreto por el presidente Luis Abinader en el cargo de Director General del Instituto Postal Dominicano, (INPOSDOM).

No le entregó el presidente a este muchacho vecino de Santo Domingo Este una institución rebosante de dinero, sino llena de dificultades.

Por tanto, es para él un verdadero reto poner a andar ese «monstruo» que está en la mirilla de ciertos intereses a los cuales no les agrada que el correo dominicano vuelva a brillar y a ser una entidad confiable.

Ya Erick Guzmán ha sido designado en dos puestos por el presidente Luis Abinader.

El primero fue el de Subdirector de la Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM).

El siguiente ha sido el de Director General del INPOSDON.

Antes estuvo como coordinador del despacho del alcalde Manuel Jiménez.

Desde hace mucho tiempo se le considera un «pupilo» del diputado Bertico Santana.

De ahora en adelante afronta el desafío sacar del hueco al INPOSDOM, sin descuidar que a algunas empresas de couriers no les interesa para nada que el correo estatal sea lo que debe ser.

Puede decirse, que el presidente Abinader ha puesto una «papa caliente» en las manos de Erick. Falta que le de recursos con los cuales trabajar.

Sobre Erick Guzmán

Nacido en Santo Domingo en 1981, es licenciado en Administración de Empresas de la Universidad Tecnológico de Santiago (UTESA), con diplomados en Alta Gerencia, Seguridad para Ejecutivos, entre otros.

Empezó desde joven en la política, desempeñando múltiples cargos dentro del Partido Revolucionario Moderno (PRM), dentro de los que destaca la coordinación del Comando Nacional de Campaña del Comando Crecimiento, en el año 2012; es actualmente el presidente de la Juventud Revolucionaria Moderna en el municipio de Santo Domingo Este y fue coordinador de campaña del hoy presidente Luis Abinader en la circunscripción 2 de dicho municipio.

Desde el 16 de agosto de 2020 se desempeñó como Subdirector Ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana. Dentro de sus funciones presidió el Comité Financiero y Administrativo y el Comité de Seguridad de dicha institución. Asimismo, ejerció de punto focal ante el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) en lo relacionado a temas portuarios con los organismos internacionales.

Previa a su designación como Subdirector Ejecutivo de APORDOM, Guzmán ocupó el cargo de Coordinador de la Secretaría General en el Ayuntamiento de Santo Domingo Este (ASDE).

El nuevo director ejecutivo de INPOSDOM, criado en el seno de una familia católica, ha sido reconocido por la Pastoral Juvenil de Santo Domingo Este como joven destacado por su gran labor como coordinador de pastorales en la parroquia Santa Cecilia.