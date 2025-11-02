Por Omar Liriano

Cotuí, provincia Sánchez Ramírez. – Luego de encabezar una multitudinaria juramentación en Jayaco, Monseñor Nouel, el presidente de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, se trasladó este sábado a Cotuí, donde juramentó a un grupo de influyentes dirigentes políticos y comunitarios de la provincia Sánchez Ramírez, en un acto celebrado en la sede del Colegio Médico Dominicano (CMD), filial Cotuí.

Entre los juramentados destaca el exsenador Félix María Vásquez, quien asumirá la coordinación del sector externo de la Fuerza del Pueblo en la provincia. Vásquez es una figura emblemática de Sánchez Ramírez, con una trayectoria de más de cuatro décadas en la vida pública, empresarial y política. Desde su juventud, Vásquez forjó una carrera empresarial sólida en el sector agropecuario y, posteriormente, se convirtió en senador de la República en 2006. Su incorporación fortalece el liderazgo provincial de la Fuerza del Pueblo y representa un importante respaldo moral y estratégico.

También fue juramentado el joven dirigente Persio Sánchez, actual regidor y referente de la nueva generación política de Sánchez Ramírez. Desde temprana edad ha demostrado compromiso con el servicio público, destacándose como líder estudiantil y dirigente en organizaciones juveniles, culturales y políticas. Su cercanía con la gente, su visión progresista y su vocación de trabajo lo han posicionado como una de las figuras emergentes más prometedoras del escenario local.

Asimismo, se sumó a la organización la reconocida dirigente Virmania Arzeno, abogada, deportista, exdiputada y exviceministra de la Mujer. Es identificada por su trayectoria coherente, solidaria y cercana a la ciudadanía. Su integración refuerza la presencia femenina en la estructura política de la Fuerza del Pueblo, aportando experiencia, liderazgo y vocación de servicio.

Con estas tres incorporaciones de alto perfil, también se sumaron al proyecto político que encabeza Leonel Fernández decenas de dirigentes medios y de base, provenientes de diversos municipios y distritos municipales de Sánchez Ramírez. Este crecimiento evidencia el proceso de consolidación territorial que experimenta la FP en cada rincón del país.

Más temprano, Fernández encabezó una importante juramentación en Jayaco, Monseñor Nouel, donde se integraron reconocidos dirigentes del PRM como Deivy Ferreira “El Ciclón”, Delio José Rodríguez “Papo”, Luis Miguel Rosario “Miguelito”, José Miguel Batista, entre otros. También se sumaron líderes comunitarios de diversas organizaciones políticas.

La agenda del presidente de la Fuerza del Pueblo continuará este domingo 2 de noviembre, con visitas programadas a San José de Ocoa y Azua, donde encabezará nuevas actividades de crecimiento y juramentación de estructuras políticas y sociales, en el marco del proceso de fortalecimiento de la organización de cara al futuro electoral del país.

Secretaría de Comunicaciones

Fuerza del Pueblo