El Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC, y el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, INSAPROMA, dirigieron un mensaje a la Asamblea Anual del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, para solicitar la colaboración de esa institución para salvar el Parque Nacional de Manglares Estero Balsa amenazado de muerte.

Las organizaciones apelaron a esta asamblea anual del BID, que actualmente se celebra en Asunción, Paraguay, del 11 al 14 de marzo, con la participación de los principales funcionarios del organismo multilateral, de los ministros de finanzas y otros líderes del sector público, privado y de la sociedad civil de América Latina y del Caribe.

Dijeron que el mensaje que remitieron a este importante cónclave recibió el respaldo de más de cincuenta organizaciones de diferentes países que participan en este evento.

Sacar el proyecto del área de amortiguamiento

En el mensaje demandaron el apoyo de la Asamblea para que la ubicación o locación del proyecto que auspicia el BID en Manzanillo con un financiamiento de más de US$1,750 millones, sea trasladado fuera del área de amortiguamiento del Parque Nacional de Manglares Estero Balsa.

Igualmente reclamaron que mientras se realiza el traslado del proyecto, se suspenda de inmediato la construcción de las obras civiles de las plantas de generación del proyecto, y posterior a su traslado, restaurar a su estado original a esta área, así como compensar a los afectados por esta devastación.

Explicaron que el BID Invest está edificando dos plantas de generación eléctrica que operarán con gas natural licuado de 860 megavatios sobre un terraplén de más de 6 metros de altura en el corazón del área de amortiguamiento del Parque Nacional Estero Balsa que contiene la mayor cantidad de manglares del Caribe insular.

Señalaron que para construir este terraplén donde se edificarán las dos plantas de gas natural licuado, fueron eliminados medio millón de metros cuadrados de bosque seco costero que servían de transición a los manglares con el entorno terrestre y por tanto formaban parte de su protección natural.

Aclararon que este terraplén y estas plantas de gas natural licuado están situados por un lado a 119 metros y de otro lado a 55 metros del lindero del Parque Nacional Estero Balsa.

“Eso quiere decir que estas plantas se están edificando dentro del área de amortiguamiento de este parque nacional que por ley abarca por los menos 300 metros lineales a contar de su lindero,” afirmaron.

Manifestaron que el BID está financiando un proyecto que inflige la legislación de la República Dominicana que prohíbe instalaciones o infraestructuras y usos intensivos, así como la expresa prohibición de plantas de generación eléctrica tanto en los parques nacionales como en las zonas de amortiguamiento de estas áreas protegidas.

Plantearon que además de haber suprimido la zona de transición de bosque seco costero que protegía los manglares del Parque Nacional Estero Balsa, el establecimiento de estas plantas en la zona de amortiguamiento tendrá fuertes impactos sobre esta importante área protegida por las emisiones aéreas, por la descarga de aguas residuales y por el intenso tráfico terrestre.

Advirtieron que el Parque de Manglares Estero Balsa sufrirá también los impactos que causarán el buque de regasificación de gas natural licuado fondeado frente a esta área protegida, y la contaminación de los numerosos barcos que alimentarán en el transcurso del año a este buque regasificador con gas natural licuado.

Denunciaron que la entrada a tierra del puerto construido para recibir el gasoducto desde el buque regasificador, está encima de una laguna costero marina que ha sido rellenada en gran parte.

Observaron que este relleno en esta laguna es una grave violación del convenio internacional Ramsar, suscrito en 1971, que protege el sistema de lagunas, humedales y pantanos existentes en la Bahía de Manzanillo, por lo que también estas instalaciones deben moverse a otro lugar y restaurar la laguna a su estado original.

Piden BID retire su apoyo al proyecto de Manzanillo

En la mañana de ayer, Suhayla Bazbaz, directora de Cohesión Comunitaria e Innovación Social, AC, y miembro del Grupo de Trabajo sobre el BID, llamó la atención sobre el proyecto BID Invest Manzanillo como un caso problemático y solicitó al BID retirar su apoyo al proyecto.

“El proyecto de Manzanillo en República Dominicana financiado por el BID Invest, una central de generación de gas y una terminal regasificadora, no solo va contra los compromisos del banco en materia climática, sino que pierde una oportunidad de impulsar las energías renovables. En este proyecto, la evaluación ambiental y su diligencia no han determinado y evaluado efectivamente los impactos que va a tener. Está muy cerca de un parque nacional, afecta humedales, manglares y arrecifes, e incluso los impactos pueden ser transfronterizos,” declaró Bazbaz.

La totalidad de la sociedad civil representada en la Asamblea Anual del BID respaldó este planteamiento expresado por uno de los líderes más importantes de la región.