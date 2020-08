Manuel Jiménez y el engañoso SISMAP

COVID-19 República Dominicana Confirmados: 91,161 Fallecidos: 1,567 Recuperados: 60,670 Activos: 28,924

Por Waldys Taveras

El más importante medio de comunicación de Santo Domingo Este, Ciudad Oriental, ha juzgado la gestión del Alcalde Manuel Jiménez, sobre la puntuación que le otorgaron desde el Ministerio de Administración Publica los peledeistas en el llamado, Sistema de Monitoreo de la Administración Pública, (SISMAP). bajo el titulo Se desploman aún más las buenas prácticas municipales y la transparencia en el ASDE,

El análisis de Ciudad Oriental contiene las siguientes consideraciones:

1)¨La Lectura de la situación del ASDE en el SISMAP, al 13 de agosto del 2020. La situación del ASDE en cuanto a las buenas prácticas municipales y la transparencia que se mide por el SISMAP municipal va de mal en peor.

(2) La desastrosa gestión de Alfredo la dejó caer al lugar No. 12 del ranking del SISMAP con un 87.40 % para el 24 de febrero 2020. La gestión de Manuel Jiménez viene descendiendo en forma vertiginosa , al 16 de agosto ya había bajado al lugar No. 17. Pero en el SISMAP de hoy (23 de agosto) bajó al lugar No. 18.

Todo parece indicar que los actuales funcionarios y técnicos del ASDE no están trabajando de conformidad con la las disposiciones de la Ley No. 176-07, no están cumpliendo con las ejecuciones del Presupuesto general aprobado para este año y tampoco con las ejecutorias de las obras aprobadas para el Presupuesto Participativo.

Con total desacuerdo con la valoración y enfoque de Ciudad Oriental me permito hacer los siguientes señalamientos:

Se cuestiona el no cumplimiento del art. 21 de la Ley 176/07 y la no aplicación del presupuesto participativo y nada más erróneo porque se desconoce qué la gestión de Manuel Jiménez, como las demás gestiones municipales que se iniciaron el 24 de Abril del 2020, se iniciaron dentro del marco de un estado de excepción que declara la emergencia nacional en virtud de la pandemia Covi-19, en consecuencia todas sus acciones y recursos deben tener como misión fundamental la prevención de la pandemia, por lo que tienen una dispensa en cuanto al objetivo del gasto que está previsto en el Párrafo II: Los porcentajes fijados en los Literales a) y b) de este artículo, no se podrán sobrepasar, salvo casos de emergencia y de desastres.

Pero el SISMAP quedo evidenciado por www.ciudadoriental.com como una herramienta fraudulenta que se limita a la publicación en su portal y otorgar puntuación de las gestiones municipales en virtud de los documentos que envían desde cada ayuntamiento sin examinar su veracidad; en otras palabras los gestores municipales se producen sus propias pruebas para su evaluación sin que existan jueces que la valoren, como quedo demostrado con el excelente y documentado trabajo publicado el 19 de enero del 2018 bajo el título: ASI ENGAÑO EL ASDE AL SISMAP HACERLE CREER EFCCIENTE.

. ¿Puede hoy medirse la gestión de Manuel Jiménez con esa herramienta?

De igual manera, tengo el privilegio de que mis consideraciones sobre el SISMAP fueron publicadas también en este mismo medio bajo el titulo TACHA AL SISMAP DE ESTAFA PUBLICITARIA el 15 Noviembre 2018.

Con la gestión de Manuel Jiménez se puede estar en desacuerdo, en ella se podrán cometer errores, como en todas las gestiones de gobierno, pero de lo que estoy seguro que en esa gestión no se falsificaran documentos para aparentar una eficiencia que no se tiene.

LA RENDICION DE CUENTAS DEL 16 DE AGOSTO.

En el mismo trabajo el maestro Juan López, le imputa al Alcalde Manuel Jiménez el incumplimiento del art. 131 de la Ley 176/07 que dispone: Memoria Anual. Los síndicos/as presentaran el 16 de agosto de cada año una memoria en la que darán cuenta detallada de la gestión municipal.

Todo parece indicar que el Maestro López se le olvido que la Constitución del 2010 promovida por su partido el P.L.D. cambió a partir del 2020 el periodo anual municipal colocando su inicio el 24 de Abril por lo que en virtud de la supremacía de la Carta Magna la memoria anual municipal no es el 16 de agosto, sino el 24 de abril.