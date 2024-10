Ministerio de Interior y Policía reafirma orden para manifestación convocada en la Plaza de la Bandera

Fuente externa

Santo Domingo – Ante la convocatoria realizada por el movimiento «Antigua Orden Dominicana» para llevar a cabo un plantón permanente en la Plaza de la Bandera, un área de alta circulación vehicular, el Ministerio de Interior y Policía subraya que, si bien respeta el derecho a la protesta consagrado en la Constitución, es fundamental que estas actividades se desarrollen conforme a las normativas vigentes.

A través de un comunicado oficial, el Ministerio expresó su «No Objeción» a la manifestación, recordando que la misma debe respetar el tiempo máximo autorizado de dos horas para la realización de una caminata, con el fin de garantizar el derecho al libre tránsito de todos los ciudadanos.

En lo que respecta a la permanencia en la Plaza de la Bandera, el Ministerio indicó que no se ha establecido un límite de tiempo para la expresión de ideas o la manifestación pacífica, siempre y cuando se cumplan las disposiciones legales.

El Ministerio de Interior y Policía también aseguró que, como parte de su compromiso con el orden y la seguridad, se garantizará la presencia de la fuerza pública para acompañar la manifestación, así como cualquier otra que ejerza su legítimo derecho a protestar, conforme a lo estipulado en la ley y la Constitución de la República Dominicana.

A continuación, se incluye el comunicado oficial del Ministerio en su totalidad:

Comunicado Oficial del Ministerio de Interior y Policía

Ante la solicitud de No Objeción a la manifestación por tiempo indefinido presentada por el grupo denominado «Antigua Orden Dominicana», el Ministerio de Interior y Policía considera pertinente aclarar los siguientes puntos:

No objeción otorgada: Al mencionado grupo le fue concedido la no objeción para el uso de la vía pública por un periodo de dos horas, para la realización de una caminata. Este tiempo es una política estándar del Ministerio, aplicable a todas las solicitudes de No Objeción de protestas sobre la vía pública de la actual gestión, con el objetivo de garantizar el derecho al libre tránsito de todos los ciudadanos.

Protestas fuera de la vía pública con presencia en espacios públicos: Es importante señalar que no existe en el acto de “no objeción” otorgado limitación legal en cuanto al tiempo de uso del espacio público de la Plaza de la Bandera para manifestarse y expresar las ideas. El Ministerio de Interior no prohíbe el derecho a la protesta de ningún ciudadano dominicano, conforme a los establecido en Constitución de la República.

Finalmente, como lo establece el acto emitido este Ministerio garantizará el acompañamiento de la fuerza pública en la manifestación de este o cualquier otro movimiento que ejerza su derecho legítimo a la protesta, conforme a lo establecido por la ley y la Constitución dominicana.