Ministro de Defensa supervisa avances de la verja perimetral fronteriza en la zona norte

Por la Redaccion

El ministro de Defensa, el teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, realizó un recorrido de supervisión en el tramo norte de la verja perimetral fronteriza, desde Manzanillo hasta las áreas actualmente en construcción, con el propósito de verificar los avances de la obra y evaluar el estado de los segmentos ya finalizados.

Durante la jornada, el titular del Ministerio de Defensa inspeccionó distintos frentes de trabajo, incluyendo la construcción de los puentes sobre el río Masacre, ubicados en Manzanillo y en el sector La Vigía. Estas infraestructuras son consideradas estratégicas para garantizar la conectividad operativa, fortalecer el patrullaje continuo y facilitar la movilidad táctica de las tropas desplegadas en la zona fronteriza.

Asimismo, el ministro evaluó el progreso del nuevo tramo en ejecución, prestando atención al ritmo de construcción, la calidad de las obras y su cumplimiento con los estándares operativos establecidos para reforzar el control territorial.

Fernández Onofre estuvo acompañado por una comisión integrada por representantes de la Presidencia de la República, ingenieros del Ministerio de Defensa, personal de la empresa constructora y el supervisor general del proyecto, quienes ofrecieron detalles técnicos sobre el avance y las etapas pendientes.

Este recorrido tiene un alto valor estratégico, ya que permite dar seguimiento directo a una de las principales iniciativas del Estado dominicano orientadas a fortalecer la seguridad fronteriza, optimizar el control del territorio y combatir las actividades ilícitas en la zona.

La verja perimetral fronteriza constituye una infraestructura clave para la defensa de la soberanía nacional, al incorporar componentes tecnológicos y operativos que mejoran la capacidad de vigilancia y respuesta de las Fuerzas Armadas. Además, contribuye al ordenamiento del flujo migratorio y al desarrollo de las comunidades fronterizas.

El Ministro de Defensa reiteró que continuará supervisando de manera permanente esta obra, garantizando su ejecución conforme al cronograma establecido y bajo altos estándares de calidad, en cumplimiento de su misión de preservar la integridad territorial y la seguridad de la República Dominicana.