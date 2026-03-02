MPD califica posición del gobierno dominicano sobre conflicto en Medio Oriente como pusilánime, ridícula y sumisa a Estados Unidos

Fuente externa

SANTO DOMINGO, República Dominicana. El Movimiento Popular Dominicano (MPD) calificó de pusilánime, ridícula y sumisa a los Estados Unidos la posición del gobierno dominicano sobre el conflicto bélico en Medio Oriente, generado tras los bombardeos ordenados por el presidente Donald Trump, y el gobierno genocida de Israel, contra la República Islámica de Irán.

Lo primero que como organización revolucionaria repudiamos, es que el gobierno de Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno (PRM) se suma a la narrativa de que Irán atacó sin ninguna justificación ni provocación a Estados del Golfo, cuando lo que hizo fue defenderse al bombardear bases militares norteamericanas enclavadas en esos territorios.

“De esas bases salieron las brigadas criminales, compuestas por más de 300 aviones, que sí atacaron zonas residenciales civiles y objetivos militares en territorio iraní con saldos de centenares de muertos, incluidas más de un centenar de niñas en una escuela y al líder supremo el ayatolá Ali Jameneí, parte de su familia, además de decenas de heridos”, subraya el MPD en una nota firmada por su Comisión Política y el Departamento Internacional.

En una actitud ridícula y pusilánime, Luis Abinader, su gobierno y el PRM no se atreven ni a mencionar el nombre de Estados Unidos ni su aliado Israel, en el comunicado oficial, una muestra más de su sumisión a los dictámenes de la administración de Trump.

“Esto es una vergüenza frente al mundo, una práctica que ha caracterizado a su gobierno, porque también le ha entregado nuestra soberanía al imperio norteamericano, permitiendo bases militares en dos aeropuertos dominicanos para agredir a la República Bolivariana de Venezuela, secuestrar al presidente legítimo Nicolás Maduro y a su compañera Cilia Flores y tener en la mira a la Cuba revolucionaria”, enfatizó la organización de izquierda.

Para el Movimiento Popular Dominicano, al gobierno dominicano no le duelen las víctimas provocadas por los bombardeos indiscriminados de las armadas de Israel y Estados Unidos, que, iniciaron esta confrontación por la negativa de Irán a plegarse a los designios de Trump y su camarilla sionista y en un gesto de complacencia presenta a Irán, nación agredida, como agresora, otra evidencia del lacayismo de factura perremeísta.

“Luis Abinader y su gobierno, con el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, proyectan ante el mundo, una posición ridícula y un texto para una comedia o memes virtuales, pues, por un lado, reitera su presunta convicción de que, del diálogo franco entre las partes, pero condena la supuesta provocación de Irak, a sus amigos del Golfo, sin tocar la agresión de Estados Unidos e Israel”.

Entendemos que, el cinismo del canciller Roberto Álvarez y su gobierno han puesto al Estado en una posición política de reptil y de una marcada inmoralidad sin parangón en su política diplomática, entiende el MPD.

El MPD considera que rebasaron los límites de una maltrecha democracia alineándose de manera servil a la política criminal y guerrerista de Donald Trump y sus secretarios de guerra y de Estado como Marco Rubio.