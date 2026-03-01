Furia y duelo en Teherán: multitudinarias concentraciones tras el asesinato del ayatolá Jameneí

Por Cinthia Polanco

Santo Domingo R.D-Irán vive jornadas de profunda conmoción tras el asesinato del ayatolá Alí Jameneí en bombardeos atribuidos a Israel y Estados Unidos, según reportes difundidos por medios internacionales y redes sociales.

Miles de ciudadanos se han volcado a las calles y plazas de distintas ciudades del país. En imágenes que circulan ampliamente, se observa a hombres y mujeres vestidos de negro, muchos llorando desconsoladamente, mientras otros corean consignas frente a retratos del líder religioso y político. La mayoría porta banderas iraníes en señal de duelo y reafirmación nacional.

Una de las principales concentraciones tiene lugar en la emblemática Plaza de la Revolución, en el corazón de Teherán, donde multitudes permanecen reunidas en vigilias y actos de homenaje.

Las autoridades iraníes declararon 40 días de luto oficial y advirtieron que habrá una respuesta “firme e inevitable” ante lo que calificaron como un crimen. La situación mantiene en alerta a la comunidad internacional, ante el riesgo de una escalada mayor en Medio Oriente.