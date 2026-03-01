Trump afirma que Jameneí «ha muerto»

RT.-El presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, en los ataques lanzados por Israel y Estados Unidos este sábado contra la República Islámica.

«Jameneí, una de las personas más malvadas de la historia, ha muerto», escribió en Truth Social.

El mandatario aseguró que Jameneí «no pudo eludir» los sofisticados sistemas de inteligencia y rastreo del Pentágono y que, «gracias a la estrecha colaboración con Israel, ni él ni los demás líderes que han sido asesinados junto a él pudieron hacer nada al respecto».

El mensaje de Trump fue compartido menos de 10 minutos después de que se publicara en la cuenta oficial de Jameneí un dibujo de un personaje histórico con la mítica espada Zulfiqar, recibida del profeta Mahoma, en la mano.

«En nombre del noble Alí, que la paz sea con él», reza el comentario, en referencia al califa Abu al Hasan Alí ibn Abi Tálib, líder musulmán del siglo VII protagonista de la histórica batalla de Jáibar entre musulmanes y judíos.

Poco antes, medios de comunicación iraníes desmintieron las afirmaciones de Israel acerca de la muerte del líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Alí Jameneí, en un ataque a Teherán este sábado.

«No crean las mentiras del enemigo sionista sobre el Líder de la Revolución. Les aseguro que el Líder de la Revolución está comandando con firmeza el campo de batalla. Oren por la victoria de este poderoso comandante. El enemigo busca una trampa engañosa. No nos dejemos ser engañados por él», publicó la agencia Tasnim, citando a una fuente cercana a la Oficina para la Preservación y Publicación de las Obras del Líder.

Anteriormente, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu aseguró que, en un «poderoso ataque sorpresa», las fuerzas israelíes destruyeron el complejo donde se encontraba el ayatolá Jameneí en el corazón de Teherán.

«Hay muchos indicios» de que Jameneí «tampoco existe ya», aseveró, dirigiéndose a la nación.

Por su parte, el ministro de Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, aseguró que el líder supremo iraní fue trasladado a un lugar seguro y permanece con vida tras los ataques.

La madrugada de este sábado, el Ministerio de Defensa israelí comunicó el lanzamiento de un ataque «preventivo» contra la República Islámica. Más tarde, el presidente estadounidense Donald Trump confirmó que las fuerzas de Washington se han unido a la agresión contra el país persa.

Como respuesta a la agresión israelí-estadounidense, Irán lanzó varias olas de misiles balísticos hacia Israel.

No obstante, el conflicto se ha expandido por Oriente Medio, ya que el país persa ha iniciado a atacar bases militares estadounidenses ubicadas en la región. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) comunicó que cuatro bases de EE.UU. en Catar (Al Udeid), Kuwait (Al Salem), Emiratos Árabes Unidos (Al Dhafra) y Baréin (la Quinta Flota de la Armada de EE.UU.) fueron atacados con misiles.