Países Bajos, Italia, Australia y Japón triunfan en segunda jornada Clásico Béisbol del Caribe.

Por: León Felipe Rodríguez/Ciudad Oriental

Santo Domingo, RD.- La segunda jornada del Clásico de Béisbol del Caribe celebrada el jueves 9 de marzo, dejó como ganadores a los equipos de Países Bajos, Italia, Australia y Japón.

En el Grupo A, Panamá Cayó ante el representativo de Países Bajos 3 vueltas por 1, mientras que Italia derrotó a Cuba 6 carreras por 3.

En el Grupo B, Australia se impuso a su opositor de República de Corea 8 rayitas por 7, en tanto que Japón venció 8 por 1, a sus similares de República Popular China.

Luego de la jornada del jueves, en el Grupo A, el standing de equipos es como sigue:

Nether Lands: 2-0

Italia1-0

Panamá: 1-1

Chenese Taipei: 0-1

Cuba: 0-2

En el Grupo B, las posiciones de los equipos son las siguientes:

Australia: 1-0

Japón: 1-0

Czech: 0-0

China: 0-1

Corea: 0-1

PARTIDO VIERNES 10 MARZO

En el Grupo A, se medirán Cuba Vs Panamá 12:30 , Italia Vs Chenese Taipei, a las 19:00, mientras que en el Grupo B se enfrentarán

República Checa vs. República Popular China, 12:00

República de Corea vs. Japón , 19:00