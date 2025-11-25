Por un Futuro Inclusivo y Unido: La Importancia de la Participación de Todos

Por Carlos Rodríguez

la Democracia Dominicana exige que las puertas de la elección estén abiertas a todos los que deseen servir a nuestro país . Sobre todo Los ex presidentes , quienes han dedicado sus vidas al bienestar de nuestra nación, tienen el derecho legítimo de postularse en las elecciones de 2028. La historia y la ley nos enseñan que la participación política no debe ser restringida por intereses particulares o interpretaciones arbitrarias ni leyes personales ; al contrario, debe regirse por los principios de igualdad, justicia y respeto al Estado de Derecho.

Nuestros marcos constitucionales, en particular los artículos 8 y 16, nos recuerdan que todos los ciudadanos, sin distinción, tienen el derecho de participar en la vida política. La justicia y la ley no pueden ser instrumentos de exclusión, sino de inclusión, garantizando que nadie quede fuera del proceso democrático por motivos injustificados. Como bien señaló Juan Bosch, uno de nuestros mayores ejemplos , “la política es el arte de servir al pueblo con honestidad y compromiso, sin distinción de filiaciones o cargos pasados.” Esa visión nos llama a valorar la experiencia y la entrega de quienes han dedicado su vida al servicio del país, y a reconocer que su derecho a seguir aportando no debe ser negado.

Impulsar la participación de ex presidentes en las próximas elecciones no solo es un acto de justicia que beneficia a todos , sino también un paso firme hacia una democracia madura y pluralista. La historia nos ha demostrado que la diversidad de voces y experiencias fortalece nuestro sistema y reafirma nuestra confianza en las instituciones. Impedirles postularse sería un retroceso que dañaría la confianza pública y pondría en riesgo la estabilidad democrática que tanto hemos construido con esfuerzo y sacrificio.

Hacemos un llamado a la sensatez y al respeto por la ley. La constitución y La verdadera democracia se fortalece cuando todos los que aman a esta nación tienen la oportunidad de contribuir desde sus capacidades y experiencias. La política debe ser un espacio de inclusión, donde la experiencia y la voluntad de servir prevalezcan por encima de intereses particulares.

Recordemos las palabras de Juan Bosch: “La política es el arte de servir al pueblo con honestidad y entrega.” Sigamos su ejemplo, confiando en que la justicia, la ley y la voluntad del pueblo deben prevalecer para que todos, sin excepción, podamos participar en la construcción de un futuro mejor para la República Dominicana. ¡Que nuestras acciones reflejen la grandeza de nuestra nación y la confianza en su pueblo!