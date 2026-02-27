Fuene Externa

Santo Domingo. – El presidente Luis Abinader recibió este jueves la primera emisión de la nueva Licencia de Conducir, dando inicio formal a una nueva etapa en el sistema nacional de licencias, orientada a fortalecer la seguridad vial, la transparencia y la modernización tecnológica del servicio.

El nuevo documento fue entregado por el director ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), Milton Morrison en un encuentro que da un paso significativo hacia la transformación de la movilidad vial en la República Dominicana.

Durante el acto, celebrado en Epic Center Blue Mall, el director ejecutivo del INTRANT, resaltó que esta transformación devuelve al Estado el control del sistema y eleva los estándares y seguridad del servicio. “Este no es solo un cambio de formato, es la consolidación de un sistema más seguro, auditable y transparente, que fortalece la seguridad vial y genera beneficios para el país sin aumentar el costo para los ciudadanos”, afirmó.

El director del Intrant explicó que el nuevo modelo permitirá ordenar el proceso de habilitación de conductores, ampliar su alcance social y avanzar hacia una movilidad más responsable, mediante la incorporación progresiva de más de un millón de motociclistas que actualmente no cuentan con licencia, el fortalecimiento de su formación y la contribución a la reducción de la siniestralidad vial.

Asimismo, Morrison destacó que esta modernización no solo impacta la seguridad, sino también la eficiencia del Estado, al tratarse de un modelo que mejora el servicio, amplía la cobertura nacional e internacional y generará beneficios económicos para el país superiores a los RD$1,000 millones de pesos.

Valora respaldo del presidente Abinader

Morrison resaltó que la nueva licencia de conducir representa una prueba tangible de la transparencia en la gestión pública y afirmó que el sistema refleja el compromiso del gobierno encabezado por el presidente Luis Abinader con el manejo responsable de los datos ciudadanos, al asegurar que se promovió una gestión ética orientada al cumplimiento de las normas y al servicio de la ciudadanía.

Durante su intervención, el funcionario agradeció el respaldo y la confianza del jefe de Estado para la implementación del proyecto, al considerar que este apoyo permitió alcanzar los resultados presentados y avanzar en la modernización del sistema de licencias de conducir.

Características de la nueva licencia

Con esta modernización, el país sustituye el modelo anterior, vigente durante 20 años, tras un proceso de licitación pública en el que resultó adjudicatario el Consorcio Mobility ID, empresa con experiencia operativa en registro, personalización y emisión confiable de documentos personales. La nueva licencia está fabricada en policarbonato de alta seguridad, personalizada mediante grabado láser, e incorpora microtexto, hologramas, tintas invisibles e impresión UV, elevando significativamente los niveles de protección del documento.

El sistema integra biometría avanzada (ABIS) para validar la identidad del conductor y consolida un historial único centralizado, con registros auditables que fortalecen la transparencia. También, se incorporan exámenes teóricos y prácticos digitalizados, con procesos objetivos y verificables que reducen la discrecionalidad y fortalecen la credibilidad del proceso de habilitación.

En una segunda fase se integrará la Licencia Digital de Conducir (mDL), alineada al estándar internacional ISO/IEC 18013-5, posicionando al país dentro de la evolución global de la movilidad inteligente.

Nuevas sedes y cobertura nacional e internacional

El nuevo sistema ampliará su cobertura de 14 a 32 demarcaciones en el territorio nacional (las 31 provincias y el Distrito Nacional) y duplicará la atención en el exterior, pasando de 5 a 10 consulados.

A partir del lunes 2 de marzo, el servicio estará disponible para el público en general en las siguientes oficinas habilitadas en la Primera Fase:

Gran Santo Domingo (RD)

1. Santo Domingo – Multicentro Churchill

Ave. Winston Churchill esq. Ángel Severo Cabral. (4to nivel)

2. Santo Domingo – Blue Mall

Ave. Winston Churchill esq. Gustavo Mejía Ricart. (3er nivel)

3. Distrito Nacional – Punto GOB (Sambil)

Ave. John F. Kennedy esq. Paseo Los Aviadores, Local K-26. (1er nivel)

4. Santo Domingo Este – Punto GOB (Megacentro)

Ave. San Vicente de Paúl, entrada Botánica. (1er nivel)

5. Santo Domingo Oeste – Punto GOB (Occidental Mall)

Av. Prolongación 27 de Febrero. (1er nivel)

6. San Cristóbal – Punto GOB

C/ Privada casi esq. Carretera Sánchez, Madre Vieja Norte. (1er nivel)

7. Ministerio de Defensa (Distrito Nacional)

Ave. 27 de Febrero esq. Luperón. (1er nivel)

Provincias (Interior)

8. Azua – Carretera Sánchez kilómetro 3, al lado de la Junta Central Electoral. (1er nivel)

9. Barahona – C/ Jaime Mota, esquina María Montes No. 45. (1er nivel)

10. Duarte (San Francisco de Macorís) – Ave. Presidente Antonio Guzmán Fernández, Edificio Palmera. (1er nivel)

11. La Altagracia (Higüey) – Ave. Altagracia esq. Hugo Eduardo Polanco, Plaza Taveras Center. (3er nivel)

12. La Romana – C/ Francisco Richiez esq. Enriquillo, Local Hipermercados Iberia. (2do nivel)

13. La Vega – C/ Jiménez Moya esq. Gral. J. Rodríguez, al lado de Pizzarelli. (1er nivel)

14. María Trinidad Sánchez (Nagua) – C/ Mercedes Bello esq. Gastón F. Deligne, Eternity Plaza. (1er nivel)

15. Monseñor Nouel (Bonao) – C/ Sánchez, Edif. Arsenio Cáceres Jiminian IV. (1er nivel)

16. Puerto Plata – C/ Camino Real, Plaza de Caribe Tour. (1er nivel)

17. San Juan (SJM) – C/ Independencia, Plaza Comercial y Cultural San Juan, Centro de la Ciudad. (1er nivel)

18. Santiago – Ave. Juan Pablo Duarte casi esq. Ave. Salvador Estrella Sadhalá, Bella Terra Mall, Local B5. (1er nivel)

19. Valverde – Ave. Benito Monción. (1er nivel)

Exterior – Primera Fase

20. Miami – 1038 Brickell Avenue, Miami, Florida, 33131. (1er nivel)

21. New York – 1501 Broadway, Suite 410, New York, NY 10036. (4to nivel)

22. Filadelfia – Two Penn Center, 1500 John F. Kennedy Blvd., Suite 250, Philadelphia, PA 19102. (2do nivel)

23. Boston – 891 Centre St, Boston, MA 02130.

24. España / Madrid – Av. de Brasil #6, CP 28020, Madrid, España.

Segunda Fase (próximos 60 días)

Se incorporarán nuevas oficinas en San Cristóbal, Monte Cristi, Espaillat, Dajabón, Elías Piña, Santiago Rodríguez, Monte Plata, Independencia, Pedernales, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, San Pedro de Macorís, San José de Ocoa, El Seibo, Salcedo, Samaná, Hato Mayor y Bahoruco.

En el exterior se sumarán New Jersey, Barcelona (España), Puerto Rico, Bruselas (Bélgica) y Zúrich (Suiza).También se habilitarán nuevos Puntos GOB en Santo Domingo Este (Expreso), Santiago y Santo Domingo Norte (Colina Centro).

Beneficio económico y seguridad vial

El nuevo modelo fue estructurado bajo un esquema favorable al Estado. Sin aumentar el precio del servicio, el país obtendrá beneficios superiores a RD$1,000 millones. Además, la modernización permitirá integrar progresivamente a más de un millón de motociclistas que actualmente no cuentan con licencia, fortaleciendo la formación y contribuyendo a reducir la siniestralidad vial.

El INTRANT reiteró que, si la licencia actual no está vencida, no es obligatorio cambiarla, aunque quienes deseen obtener la nueva versión podrán hacerlo voluntariamente.

Con la entrega de la primera licencia al presidente de la República, la República Dominicana inicia una nueva etapa en la gestión de la movilidad: un sistema más seguro, más transparente, tecnológicamente avanzado y con mayor control estatal.

Estuvieron presentes, los ministros de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella; Sin Cartera y coordinador del Gabinete de Transporte, Deligne Ascensión Burgos; los presidentes del Senado, Ricardo de los Santos y de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco; la alcaldesa Carolina Mejía; los directores de Digesett, general Pascual Cruz; de Pasaporte, Lorenzo Ramírez; de la OGTIC, Edgar Batista; de Compras Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel; el presidente de Midas Dominicana, Daniel Ureña; entre otras personalidades.