Reflexión sobre funestos acontecimientos septembrinos: ¡Qué no se repitan!

Por Juan López

Por coincidencias o “diosidencias” para la R. Dominicana (RD), septiembre ha resultado azaroso por la cantidad de negativos acontecimientos que produjeron pérdidas de cientos de vidas y de cuantiosos recursos económicos y materiales durante ese mes.:

Nuestra historia registra estos funestos acontecimientos: 5 huracanes, empezando con el ciclón de San Zenón (3-septiembre-1930), Golpe de Estado al gobierno democrático del Prof. Juan Bosch (25-septiembre-1963), y el vil asesinato del dirigente político Amín Abel Hasbún (24-septiembre-1975).

También otros acontecimientos que, indirectamente, impactaron a la RD: asesinato masivo en una iglesia en Haití (11-septiembre-1988), Golpe de Estado en Chile y alevoso asesinato del Presidente Allende (11-septiembre-1973), y la terrible acción terrorista causante de miles de muertos en EE.UU. (11-septiembre-2001).

Tres semanas después de la juramentación del tirano Rafael L. Trujillo Molina como presidente de la RD (16-agosto-1930), se produjo la devastadora llegada del ciclón San Zenón (3-septiembre-1930), que destruyó casi en su totalidad la ciudad de Santo Domingo y otros pueblos de la región sur, dejando una secuela con más de 1,000 muertos y más de 4,000 heridos.

Por igual, en dicho mes, la RD fue azotada por los siguientes fenómenos atmosféricos: huracanes Inés (21-septiembre-1966), Frederic (5-septiembre-1979), George (22-septiembre-1998) y Fiona (13-septiembre-2022).

Después del ajusticiamiento de Trujillo, el 30 de mayo de 1961, que finiquitó su sanguinaria y larga tiranía de 31 años, el pueblo dominicano realizó sus primeras elecciones libres (20-diciembre-1962), en las que escogió al Prof. Juan Bosch como presidente de la RD. Ese gobierno, respetando las libertades y derechos humanos, estaba creando condiciones apropiadas para el desarrollo económico, social y cultural de la RD.

El espurio contubernio de la oligarquía criolla con un sector de la iglesia y el padrinazgo de EE.UU. tronchó esta positiva experiencia democrática que empezaban a disfrutar los dominicanos porque, a los 7 meses de su juramentación, se materializó (25-septiembre-1963) el horrible golpe de Estado al gobierno constitucional y democrático del Prof. Bosch, cuyas principales consecuencias directas fueron la “Guerra Patria de Abril” (24-abril-1965) y la segunda invasión militar norteamericana en la RD (28-abril-1965).

El ingeniero Amín Abel Hasbún, gran líder estudiantil en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y destacado dirigente político de izquierda, fue asesinado en su casa, frente a su esposa e hijo (24-septiembre-1970), como represalia por el secuestro del coronel norteamericano Donald J. Crowley. Este crimen conmocionó, políticamente, al pueblo dominicano.

Exactamente, diez años después del nefasto golpe de Estado al Prof. Bosch, el pueblo chileno fue víctima de una acción similar. Por eso, en Chile, se conmemoró el 52 aniversario que los militares, dirigidos por el general Augusto Pinochet, también con el comprobado padrinazgo de EE.UU., asestaron un horrible y sangriento golpe de Estado (11-septiembre-1973), segando las vidas del legítimo y constitucional presidente Salvador Allende y de miles de indefensos chilenos.

En la república de Haití, durante el gobierno del militar golpista Henri Namphy, se produjo una brutal masacre dentro de la iglesia San Juan Bosco (11-septiembre-1988), en la que asesinaron 30 personas y otras 80 resultaron heridas como consecuencia del ametrallamiento que hicieron los militares, mientras el sacerdote católico Jean-Bertrand Arístides oficiaba una misa.

Ese masivo asesinato creó las condiciones políticas para el derrocamiento de la dictadura del general Namphy (17-septiembre-1988), también con cientos de muertos y heridos mediante golpe de Estado encabezado por el general Raoul Cedras. Estos acontecimientos facilitaron el triunfo electoral del ex sacerdote y ex presidente haitiano Jean-Bertrand Aristides que también fue derrotado, siete meses después, por otro cruento golpe de Estado (29-septiembre-1991).

Este año, se conmemoró el 24 aniversario de la horrible acción terrorista que (11-septiembre-2001), provocó el derrumbe de las simbólicas torres gemelas de New York y al mismo tiempo se proponía acciones complementarias y suicidas para afectar los edificios del Pentágono y la Casa Blanca de los EE.UU.

Esa sangrienta y condenable acción terrorista produjo miles de muertos y heridos de indefensos ciudadanos, lo cual tuvo un trascendental impacto a nivel mundial que trastornó, en forma radical, todo lo relacionado con la seguridad ciudadana, el modo operandi de los viajes aéreos y las relaciones diplomáticas y comerciales entre varias naciones.

Esta reflexión tiene el propósito de llamar la atención sobre esas horripilantes efemérides septembrinas (RD, Haití, Chile y EE.UU.) y sus dañinas consecuencias, a los fines de que sean visualizadas como lecciones políticas y contribuir con la memoria histórica de las presentes y futuras generaciones para que procedan a crear las condiciones cívicas y patrióticas a los fines de ¡que no se repitan!