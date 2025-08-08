Reuters: La India suspende la compra de armas de EE.UU

RT

La India decidió suspender sus planes de compra de armamento y aviones estadounidenses, reporta este viernes Reuters con referencia a tres funcionarios indios familiarizados con el asunto.

Además, Nueva Delhi decidió cancelar la visita del ministro de Defensa indio, Rajnath Singh, a EE.UU. que debía tener lugar en las próximas semanas. Durante el viaje, el alto funcionario debía anunciar nuevas adquisiciones de armas.

Una de las fuentes indicó que la compra de armas podrá realizarse cuando Nueva Delhi aclare la situación respecto a los aranceles impuestos por Washington y a la dirección de relaciones bilaterales indio-estadounidenses. De acuerdo con sus palabras, la adquisición puede tener lugar «simplemente no tan pronto como se esperaba». Mientras tanto, otro informante señaló que por ahora no hay una orden escrita para pausar las compras y tampoco hay «avances, al menos por ahora», recoge Reuters.

Tensiones entre India y EE.UU.

El paso se dio después de que Washington anunciara un arancel adicional del 25 % a las importaciones indias, en represalia por las continuas compras de petróleo ruso, elevando los gravámenes totales a ciertos productos indios al 50 %.

A su vez, este jueves, el primer ministro de la India, Narendra Modi, dio una firme respuesta a los aranceles, afirmando que, «aunque tenga que pagar un alto precio», defenderá la producción nacional, que ya se ha visto afectada por la guerra comercial con EE.UU.

Posteriormente, medios indios desmintieron la publicación de Reuters, citando fuentes del Ministerio de Defensa. «Los informes periodísticos sobre la India pausando las negociaciones relacionadas con compras de Defensa a EE.UU. son falsos y fabricados. Se aclara que los diversos casos de adquisición siguen su curso según los procedimientos vigentes», señala NDTV citando a fuentes militares.