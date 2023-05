Rojos de Cincinnati pintan de blanco a los Mets, que pierden quinta serie seguida

Por: León Felipe Rodríguez

EN CINCINNATI.–Los Rojos de Cincinnati atacaron en la ofensiva con un racimo de cuatro carreras en el primer inning y otra vuelta en la quinta entrada para pintar de blanco a los Mets de Nueva York a los que derrotaron cinco rayitas por cero.

Los Rojos de Cincinnati tuvieron ofensiva de 10 imparables con un error en tanto los Mets de Nueva York fletaron seis incogibles sin productir carreras por lo que perdieron su quinta serie seguida.

Para los Mets, fue la séptima blanqueada sufrida durante la actual campaña.

Por los Mets, el dominicano Starling Marte de 4-1.

JUEGOS HOY VIERNES 12 DE MAYO

La jornada del Béisbol de Grandes liga este Viernes 12 de mayo, incluye una cartelera de 15 partidos entre equipos de la Liga Americana y la Liga Nacional, en sus respectivasa divisions.

Seattle Vs Detroit……………6:40

Cincinnati Vs Marlins……………6:40

Mets Vs Washington…..7:05

Piratas Vs Baltimore………..7:05

Tampa Vs Yankees……………7:05

Bravos Vs Toronto……………7:07

Angelinos Vs Oakland…………..7:10

Cardenales Vs Boston……………..7:10

Cubs Vs Twins…………………8:10

Astros Vs White Sox………..8:10

Kansas Vs Cerveceros……….8:10

Phillies Vs Rockies…………….8:40

Gigantes Vs Arizona……………9:40

Texas Vs Oakland…………..9:40

San Diego Vs Dodgers………….10:10