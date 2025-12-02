Fuente Externa

SANTO DOMINGO. – El Senado de la República y la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) firmaron este lunes un acuerdo marco de cooperación técnica con el objetivo primordial de impulsar el derecho a la salud y avanzar hacia la cobertura universal en el país.

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos y el director de la (OPS/OMS) Jarbas Barbosa da Silva Jr., rubricaron el convenio en el Salón Reinaldo Pared Pérez de la Cámara Alta.

El acuerdo establece los términos y condiciones generales que regirán el marco general de cooperación entre la OPS/OMS y el Senado de la República para impulsar iniciativas de investigación, consultorías, conferencias y fortalecimiento institucional con el ánimo de promover el cumplimiento efectivo del derecho a la salud en la República Dominicana.

Este convenio marco contiene varios puntos claves de colaboración como son: el intercambio de conocimiento para fomentar la colaboración en investigación, consultorías especializadas e intercambio de material bibliográfico relevante; fortalecimiento institucional de ambas entidades a través del trabajo conjunto para optimizar el marco regulatorio dominicano en salud, así como el enfoque estratégico de cooperación centrado en estrategias efectivas para contrarrestar amenazas sanitarias y mejorar la calidad de los servicios prestados a la ciudadanía.

El pacto tendrá una vigencia inicial de cinco años, sujeto a renovación y establece un marco sólido para el intercambio de información crucial y la promoción de la cooperación bilateral en el ámbito de la legislación sanitaria.

CONFERENCIA “SITUACIÓN DE LA SALUD EN LAS AMÉRICAS: LOGROS Y DESAFÍOS”

Como parte del acuerdo arribado entre la OPS/OMS y el Senado, el doctor Jarbas Barbosa ofreció la conferencia “Situación de salud en las Américas: logros y desafíos”, en la que abordó las principales barreras que tienen los países del continente para garantizar un efectivo servicio de salud a toda su población.

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, al pronunciar el discurso de apertura, destacó la importancia de la presencia del señor Barbosa en el país, señalando las enseñanzas que han dejado los hechos recientes, como la pandemia del COVID 19, que desnudó la vulnerabilidad de todos los sistemas de salud del mundo”.

El presidente del Senado consideró como esencial la presencia de Jarbas Barbosa en el país, valorando la visión diagnóstica que tiene sobre el presente y futuro de la salud en la región, “cosa que este Congreso valora profundamente”.

Ricardo de los Santos valoró los avances que en materia de salud ha experimentado la República Dominicana, y enfatizó el papel que juegan los parlamentos, como espacios donde convergen el debate, la representación y la toma de decisiones.

“Actualmente, el Congreso dominicano, estudia la revisión a la Ley de Seguridad Social, la Ley General de Salud y la Ley de Salud Mental, con el objetivo de garantizar el acceso a servicios de salud de calidad para toda la población”, afirmó.

El director general de la Organización Panamericana de la Salud (OPS /OMS), Dr. Jarbas Barbosa, es una de las figuras más influyentes en materia de salud pública en el hemisferio.

Durante su intervención, el especialista llamó a fortalecer la inversión pública y el marco legislativo en materia sanitaria, al presentar ante el Congreso Nacional los principales retos que enfrenta la Región de las Américas.

“Los parlamentos están haciendo mucho por la salud en la región. Desde un parlamento puede hacerse más que desde un hospital”, afirmó el Dr. Jarbas Barbosa.

Resaltó que legislar en salud es trabajar para mejorar las condiciones de vida de las personas.

“Sus decisiones moldean sistemas, protegen a las poblaciones más vulnerables, fortalecen la capacidad del Estado y garantizan un principio irrenunciable: la salud como derecho humano universal” afirmó.

El destacado especialista y conferencista internacional manifestó como un logro que se avanza en mejorar el acceso a la telemedicina, pero que aún quedan retos como el que impone el cambio climático y en aplicar los conocimientos aprendidos tras la pandemia.

El doctor Barbosa insistió en que persisten profundas inequidades en el acceso a servicios, mientras emergen amenazas como el cambio climático, el envejecimiento poblacional, brotes de enfermedades transmisibles y el avance de las afecciones no transmisibles.

“La salud es un motor importante para el desarrollo de las naciones; porque mejorar la salud es mejorar las condiciones de vida de las personas”, agregó.

Concluyó, que parte de la agenda la de OPS/OMS es garantizar el derecho a la salud y contrarrestar los desafíos que en esa materia se presentan en el mundo.

RECONOCIMIENTO

En el marco de la visita oficial del doctor Jarbas Barbosa al Senado de la República le fue entregado un pergamino de reconocimiento, aprobado a unanimidad por el Pleno Senatorial, por la trayectoria y aportes del señor Barbosa a la región.

El pergamino fue entregado por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, junto a los senadores Lía Díaz de Díaz, presidente de la Comisión de Salud Pública y el doctor Daniel Rivera, presidente de la Comisión de Seguridad Social, Trabajo y Pensiones.

A la entrega se integraron los senadores Odalis Rodríguez, Aracelis Villanueva, Eduard Espiritusanto, Dagoberto Rodríguez Adames y Johnson Encarnacion.