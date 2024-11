Por Paul Pimentel Blanco

SANTO DOMINGO, R.D. La embajadora dominicana en los Estados Unidos y jefa de la comisión negociadora del DR Cafta, Sonia Guzmán, informó que la firma del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-Cafta) el 5 de agosto del 2024 facilitó el comercio de bienes y servicios entre los siete países firmantes.

Sonia Guzmán habló del tema durante la conferencia “A 20 años del Dr Cafta y las oportunidades del acuerdo hacia el Futuro”, durante un almuerzo organizado por la Cámara Americana de Comercio. También disertó la encargada de negocios de la Embajada de los EE.UU. en RD, Patricia Aguilera; en presencia del expresidente de la República, Hipólito Mejía; la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía; el presidente de la Cámara Americana de Comercio, Edwin de los Santos; empresarios y otros invitados especiales.

Guzmán explicó que a través de dicho tratado se creó una zona de libre comercio, con normas claras y permanentes, y se acordaron incrementos de acceso comercial en las siguientes áreas: Bienes, Servicios, Inversiones, Propiedad Intelectual, Compras Gubernamentales entre los países firmantes que son Estados Unidos, República Dominicana, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.

“El Dr Cafta también estimuló la integración regional y global de América Central, y sirvió como base para un mayor desarrollo económico e institucional de dichas naciones”, expresó.

La jefa negociadora y ex ministra de Industria y Comercio indicó que a pesar de que la firma del acuerdo fue en agosto del 2024, los beneficios del mismo fueron aprovechados muchos años después en RD, pero que a pesar de esto ha tenido un impacto positivo en la economía.

Impacto positivo en la economía

Sonia Guzmán indicó que las exportaciones de RD hacia los Estados Unidos mantienen un sólido crecimiento pasando de RD$3,000 millones en promedio entre 2010 y 2011 cuando comenzaron a aplicar el acuerdo, incrementándose a más 5,627 millones en el 2019 y a más de 7,057 en el 2023.

Dicho pacto también incentivó y favoreció la inversión extranjera directa en nuestro país, en la que Estados Unidos se posiciona en un 27 por ciento desde el 2010 al 2023.

Asimismo de los 10.3 millones de turistas que recibió la República Dominicana en el 2023, el 46 % fueron estadounidenses, equivalente a 4.5 millones de visitantes, dijo la conferencista.

Destacó que “Hoy, a 20 años del DR-CAFTA, vemos el impacto positivo en nuestra economía. Nuestro sector productivo se reestructuró, ha crecido, innovado y diversificado, contribuyendo al desarrollo y estabilidad del país”.

Resaltó que las inversiones extranjeras han crecido, especialmente la estadounidense. La rápida recuperación económica tras la pandemia es prueba de la resiliencia de nuestra economía y del liderazgo visionario que seguimos ejerciendo.

La embajadora y jefa negociadora del DR Cafta aseguró que “la relación con Estados Unidos seguirá siendo clave para la República Dominicana, abriendo nuevas puertas para nuestros empresarios y fomentando un clima de inversión favorable”.

Indicó que más que un acuerdo comercial, el DR-CAFTA representa una alianza estratégica, marcando un antes y un después en nuestra integración económica y política con los EE.UU.

Reforzamiento y creación de instituciones

“La apertura comercial del DR-CAFTA brindó una oportunidad para reforzar las instituciones dominicanas y para promover la transparencia, de ahí el reforzamiento de Indotel y de ONAPI, la creación de Procompetencia y Pro Consumidor, las aduanas como facilitadoras del comercio, el régimen de compras gubernamentales; disposiciones laborales, medioambientales, propiedad intelectual e inversión, entre otros, y por primera vez, se planteó en el país un espíritu exportador”, explicó Guzmán.

Logros exclusivos de RD

Sonia Guzmán también mencionó algunos de logros exclusivos de RD que no lograron otras naciones como son: El reconocimiento de la coproducción con Haití, incorporación de Puerto Rico al tratado, preservación de la Ley 173 para Protección de los Distribuidores con una dispensa únicamente para los Estados Unidos pero no para Centroamérica; reglas de origen únicas para calzados y reconocimiento de la expirada “Rectificación Técnica” que protege productos sensibles del agro, como punto de partida para el desmonte arancelario con la que se extendió la protección efectiva de la Organización Mundial del Comercio por 20 años.

Además se entendió prudente que República Dominicana se reservara el derecho de adoptar en el futuro o mantener cualquier medida discriminatoria contra la apropiación o control de tierras, ubicadas dentro de los 20 kilómetros de la franja fronteriza dominicana, por parte de las personas físicas o jurídicas extranjeras. Esto no lo establece ninguna ley. Pero teníamos el mandato de cuidar ante todo los intereses y la seguridad de la República Dominicana.

Primicia sobre el DR Cafta

La diplomática, ex ministra de Industria y Comercio y jefa de la Comisión Negociadora del DR Cafta, Sonia Guzmán, dio como primicia que: “RD no negoció con Centroamérica un Tratado de Libre Comercio sino con los Estados Unidos de América y luego lo negociado por Centroamérica se incluyó en nuestro texto, que fue utilizado para el DR-CAFTA.

Añadió que “Nunca vimos un texto centroamericano. Entonces desde esa perspectiva, Centroamérica se adhirió a República Dominicana”.

Apoyo Presidencial

Sonia Guzmán agradeció el respaldo y apoyo recibido por el presidente de la República de la fecha, Hipólito Mejía, durante todo el proceso de negociaciones.

Además valoró la posición nacionalista y firme del expresidente Mejía, que durante una reunión con el expresidente de los Estados Unidos, George W. Bush, le expresó que no aceptaba que nuestro país se adhiriera a las negociaciones ya iniciadas por otros países de Centroamérica, sino que negociáramos de manera independiente, lo que abrió un espacio para discutir las particularidades del país frente a ese importante socio. Esta firme postura permitió incluir términos específicos que nos beneficiaron individualmente.

Respaldo del sector privado

La diplomática señaló que pese a las grandes aprehensiones, el aparato productivo nacional ha asumido el compromiso de la calidad, la exportación y la innovación en sus bienes y servicios. Eso ha sido posible por la fortaleza y resiliencia de nuestro sector privado.

“Debo reconocer la participación militante del sector privado durante toda la negociación, asumiendo el reto de estar en el “cuarto de al lado” con entrega y espíritu de cooperación. Fue un proceso inédito y posiblemente irrepetible. Pido también un fuerte aplauso para nuestros empresarios, pues sin su invaluable ayuda esta gigante encomienda no hubiera sido posible”, expresó.

Equipo negociador

Sonia Guzmán reconoció a los jóvenes profesionales que le acompañaron en las distintas mesas de negociación, quienes, “con espíritu patriótico, sentido de transparencia y profunda honestidad, defendieron la posición-país para que República Dominicana obtuviera logros, que como verán, son superiores a lo que obtuvo Centroamérica”.

El equipo negociador del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-Cafta) estuvo compuesto por el expresidente de la República, Hipólito Mejía; la jefa negociadora, Sonia Guzmán; el subjefe negociador, Hugo Rivera Fernández; el asesor, Díaz Franjul y la coordinadora de mesas, Lynette Batista. Así como por Eduardo Rodríguez coordinador de la mesa de Administración Aduanera; Rosa Amelia Abreu de Reglas de Origen; Martín Zapata de Aranceles; Orlando Jorge Mera coordinador de la mesa de Telecomunicaciones y Propiedad Intelectual; Erika Scheker, de Servicios; Milton Ray Guvara, de Asuntos Laborales y Osmar Benítez, de la mesa de Agricultura.

Guzmán también destacó el respeto, la empatía y la afinidad entre el equipo estadounidense y el nuestro, especialmente con su jefa negociadora Regina Vargo.

Gobierno de turno no creía en Dr Cafta

“En 2004 hubo un cambio de gobierno, de uno que luchó para lograr un DR-CAFTA a otro, que no solo no creía en ese instrumento, sino que indagó la posibilidad de modificarlo y de no insertarse en el mismo. No hay dudas que con esta actitud, el país perdió varios años de oportunidades y todavía, 20 años después, algunas de esas voces incrédulas ponen en duda de si hubo o no negociación y peor aún, tratan de demeritar la incidencia que ha tenido este instrumento en el desarrollo de nuestra Nación”, denunció Guzmán.

Agregó que “Tristemente el DR-CAFTA fue puesto en vigencia en nuestro país años después por elementos de corte político y económico que, unidos a una forma muy particular de afrontar los compromisos en República Dominicana, dieron al traste con la estrategia original de “llegar juntos”´.