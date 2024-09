¿Sustituiría vicealcaldesa Ángela Henríquez al pastor Dío Astacio?

Por Isaura Estévez

Esa pregunta surge de un comentario que mi hizo en una video llamada un dirigente del PRM de la circunscripción 1 ligado a un ex precandidato alcalde fundador de ese partido gobernante. Quien me dijo lo siguiente –muchos empleados del ayuntamiento le están buscando el lado a la vice alcaldesa Ángela Henríquez que puede en cualquier momento sustituir al hombre.

Las declaraciones de ese dirigente del PRM me dejaron confundida y le comente -se supone que Santo Domingo Este tiene un alcalde en salud que no tiene intenciones de renunciar al cargo. el dirigente del PRM bajó la voz y me dijo: – Hay bobo con el caso de las cajas que compraron tiene un hedor peor que el contenido que se acumula dentro de ella, si Alicia o Nuria meten las narices nos quedaremos sin alcalde.

Le dije que aun renunciara el alcalde ese partido PRM le impediría a ella asumir como pasó en la Vega y me dijo que no es lo mismo, porque en la Vega habían dirigentes del PRM en puesto de directores y que en Santo Domingo Este los grandes cargos lo ocupan cristianos de la secreta y para darle la alcaldía a un extraño, mejor dejan que Ángela asuma el cargo, porque según el dirigente del PRM, ella trata mucho mejor a los perremeistas que el propio alcalde.

En mi opinión, el alcalde, como pastor y siervo del Señor, es un hombre honesto, inteligente pragmático que, a pesar del fracaso de estos primeros 4 meses, podrá recuperarse y lograr una gestión aceptable que le permita terminar su mandato en paz. Creo que el alcalde debe hacer algunos ajustes, como ir retirando poco a poco esas cajas hediondas que han costado tanto a los municipios de Santo Domingo Este, disminuir el exhibicionismo, trabajar más, reducir el gasto en bocina que le rinden culto a su personalidad y disminuir las fantasías, al menos en un 50%, para que sus palabras se eleven a un 30% de credibilidad.

Como mujer que nació y se crió en Santo Domingo Este, le deseo lo mejor al alcalde Dío Astacio y que el Señor pueda enderezarlo por el camino de la sinceridad y la humildad. En cuanto a la vicealcaldesa Ángela Henríquez, ella es una mujer humilde, inteligente, solidaria y de buen corazón, y está capacitada para asumir el cargo de alcaldesa del municipio más grande del país.